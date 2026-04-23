Michael Jackson: Niño desata euforia al bailar como el Rey del Pop en sala de cine; video se viraliza

Esta semana se estrenó en México la película biográfica de Michael Jackson, una de las producciones más esperadas del 2026, donde Jaafar Jackson le da vida al Rey del Pop.

En redes sociales, las primeras reacciones de los fans del intérprete de “Billie Jean” capturaron la atención, en especial un pequeño que no dejó de bailar durante los créditos y contagió a toda la sala de cine.

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Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson. FOTO: Lionsgate via AP.

Niño desata euforia en el cine al bailar como Michael Jackson

En el video que se viralizó en la red, se ve a un niño disfrazado del Rey del Pop en compañía de su familia y, al terminar la película se puso a bailar en su asiento, llamando la atención de los demás asistentes, quienes gritaban y aplaudían.

En otra parte del video se aprecia que otra persona disfrazada de Michael Jackson, va con el niño y lo invita a bailar frente a la pantalla, organizando un duelo de baile al que rápidamente se unieron más fans disfrazados.

El momento fue celebrado en redes sociales, pues el show de los fans elevó el ambiente y al final de la función, los asistentes pedían que bailaran otra canción.

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@luunna.garcia VIRAL: Niño se roba el preestreno de la biopic de Michael Jackson con un baile El cine explotó de emoción anoche. A pesar de las críticas duras que ha recibido la biopic de Michael Jackson, los fans demostramos que el legado del Rey del Pop está más vivo que nunca. Cantamos Billie Jean a todo pulmón. Gritamos con Thriller. Aplaudimos en el despido de Joseph Jackson. Pero el momento que nadie va a olvidar llegó al final, cuando prendieron las luces. Un niño de unos 7 años se paro frente su asiento, se puso el sombrero imaginario, y con "Don’t Stop ’til You Get Enough" hizo el baile perfecto. La sala completa se volvió loca. Gritos, aplausos, celulares grabando. Ese niño no estaba imitando a Michael: lo estaba sintiendo. Porque esto es lo que los críticos no entienden. No fuimos a ver una película perfecta. Fuimos a celebrar a quien nos enseñó a soñar, a bailar sin pena y a creer en algo más grande. Michael Jackson dijo: “Creo que la música puede cambiar el mundo, repartir amor, paz y alegría”. También dijo: “Creo que a través de la música podemos ayudar a sanar el mundo”. Y con eso nos quedamos los fans 🖤👑 Anoche, en ese cine, con ese niño bailando y los gritos de apoyo el mundo se sintió un poquito mejor. (Como fan me senti en familia, subiré mas videos de los chicos que aparecen, ellos al principio y al final de la película estuvieron bailando y tomándose foto con la gente gratis ❤️) Créditos: Luna García #Michael #michaeljackson #biopicmichael #moonwalker #michaelmovie ♬ sonido original - Luna Garcia

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