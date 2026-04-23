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Michael Jackson: Niño desata euforia al bailar como el Rey del Pop en sala de cine; video se viraliza
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Esta semana se estrenó en México la película biográfica de Michael Jackson, una de las producciones más esperadas del 2026, donde Jaafar Jackson le da vida al Rey del Pop.
En redes sociales, las primeras reacciones de los fans del intérprete de “Billie Jean” capturaron la atención, en especial un pequeño que no dejó de bailar durante los créditos y contagió a toda la sala de cine.
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Niño desata euforia en el cine al bailar como Michael Jackson
En el video que se viralizó en la red, se ve a un niño disfrazado del Rey del Pop en compañía de su familia y, al terminar la película se puso a bailar en su asiento, llamando la atención de los demás asistentes, quienes gritaban y aplaudían.
En otra parte del video se aprecia que otra persona disfrazada de Michael Jackson, va con el niño y lo invita a bailar frente a la pantalla, organizando un duelo de baile al que rápidamente se unieron más fans disfrazados.
El momento fue celebrado en redes sociales, pues el show de los fans elevó el ambiente y al final de la función, los asistentes pedían que bailaran otra canción.
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