Maria Marshall crea un espacio de meditación y tensión en el ExTeresa

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

Fue comida de esclavos y hoy se come en Navidad: esta es la historia del bacalao en México

El Museo del Louvre instala reja de seguridad en la ventana del robo de Octubre

Maestros del ISMEV denuncian once despidos injustificados

Esta es la historia del botín no recuperado del robo de hace 40 años en el Museo Nacional de Antropología

Un "milagro navideño" acompaña cada año a . Y es que, durante las fiestas decembrinas, parece no haber canción capaz de opacar su reinado. Basta con mirar a su más reciente competidora, , para confirmarlo.

El tema del dueto formado por George Michael y Andrew Ridgeley logró, por un breve momento, arrebatarle el primer lugar a la llamada reina de la Navidad. Sin embargo, ese triunfo solo duró una semana, ya que Carey retomó rápidamente su posición habitual en las listas.

El documental de Netflix, “Wham!”, cuenta la historia del dúo, desde el inicio de su amistad hasta el último concierto. Foto: Netflix

Además de regresar al número uno, Mariah y “All I Want for Christmas Is You” alcanzaron un nuevo hito: 100 semanas en la cima del ranking, desde la creación de esta medición en 2020, año desde el cual la cantante y su tema se han convertido en una cita infaltable cada diciembre.

Este logro cobra aún más relevancia si se considera que este ranking, a diferencia del Hot 100, no se limita únicamente a Estados Unidos, ya que toma en cuenta reproducciones en streaming y ventas digitales a nivel internacional.

Mariah Carey gana demanda por “All I Want for Christmas Is You”

Mariah Carey continúa sumando victorias con su clásico navideño, no solo en las listas de popularidad, donde esta semana volvió a colocarse en el primer lugar, sino también en el terreno legal.

La cantante enfrentaba una demanda por plagio interpuesta por los compositores Andy Stone y Troy Powers, quienes aseguraban que Carey había copiado una canción suya de 1983, argumentando supuestas similitudes en la letra, la melodía y la esencia general del tema.

No obstante, la jueza a cargo del caso desestimó las acusaciones y determinó que no existían elementos suficientes para sostener la demanda. Como resultado, los demandantes deberán pagar 92 mil 303.20 dólares a Mariah Carey, además de 110 mil dólares adicionales a otras personas involucradas en el proceso.

