La relación entre México y Estados Unidos es muy importante a través de los mexicanos y las mexicanas en territorio estadounidense, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco de las acusaciones contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua.

En su conferencia mañanera de este viernes 8 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que las personas mexicanas en Estados Unidos son héroes y heroínas porque “quisieron ir a buscar una mejor vida”.

“La buena relación entre ambas naciones se basa en los mexicanos que viven desde hace muchas generaciones”, dijo la titular del Ejecutivo federal al destacar que “es muy importante” la aportación de los y las connacionales a la economía estadounidense.

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“Es el mejor símbolo de amistad que pudiera ser. Lo vemos nosotros en la relación México-Estados Unidos porque es muy importante la aportación de los mexicanos a la economía de los Estados Unidos.

“La relación entre ambos países muy importante a través de mexicanos estadounidenses, muchos de ellos tienen doble nacionalidad o incluso tienen nacionalidad estadounidense, pero tienen su vínculo con México de muchas muchas formas”, declaró.

Ana Valdéz, directora general de Latino Donor Collaborative Think Thank, expuso que en Estados Unidos viven 38 millones de personas mexicanas y el 90% no son indocumentados.

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“El 10% todavía no consigue la ciudadanía”, dijo .”Seguimos contribuyendo a que ese país crezca y sea lo que es”, mencionó.

Valdés destacó que 2.3 billones de dólares del PIB de Estados Unidos son producidos por los mexicanos y las mexicanas. “Somos los empleados de EU que más estamos ocupados”, apuntó.

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