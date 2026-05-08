La administración de Donald Trump tiene ahora en la mira a los consulados de México, de acuerdo con un reporte de la cadena estadounidense CBS News, según el cual, el Departamento de Estado inició una revisión de los 53 que tiene el gobierno mexicano operando en Estados Unidos.

La medida, señala el medio, podría derivar en un eventual cierre de algunas de las oficinas diplomáticas. CBS cita a Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, quien señaló que “el Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadounidenses para garantizar que estén en consonancia con la agenda de política exterior ‘EU Primero’ del presidente y promuevan los intereses estadounidenses”.

CBS recordó que los cierres de consulados suelen reflejar tensiones con el país en cuestión, como ocurrió en 2017 con Rusia y en 2020 con China.

México es el país con más consulados en EU, que proporcionan documentos y brindan asistencia jurídica a los millones de mexicanos que viven en suelo estadounidense. California, Texas y Arizona son algunos de los estados con más representación diplomática.

EL UNIVERSAL se acercó a diversos Consulados mexicanos en EU en busca de algún comentario, sin obtener respuesta.

Voces de la derecha estadounidense, como el consultor político y escritor Peter Schweizer, han acusado que los consulados mexicanos “conspiran” contra el gobierno de Trump y difunden “ideología”. El gobierno mexicano ha rechazado tajantemente la versión y subrayado que las sedes diplomáticas se rigen por la Convención de Viena y el precepto de no intervienen en la política estadounidense.

En enero pasado, luego de que Schweizer publicara su libro El Golpe Invisible, donde habla del tema, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que es “absolutamente falso” que México esté “haciendo política en EU. Los consulados tienen una labor que está determinada por las leyes internacionales y lo que hacen nuestros consulados, esencialmente, es la protección de los mexicanos en EU y la atención de los mexicanos en EU, esa es su labor fundamental”.

El exembajador de México en EU, Arturo Sarukhán, advirtió en X que la eventual revisión de los consulados “trae doble correa: presión diplomática [el cierre de consulados es típicamente una herramienta de represalia diplomática indicando que una relación bilateral no va bien] y un guiño a la extrema derecha nacionalista de MAGA que vende que los consulados mexicanos hacen labor proselitista”.

Momento complicado

En caso de confirmarse, esta revisión se produce en un momento complicado en las relaciones bilaterales, luego de que el Departamento estadounidense de Justicia emitiera acusaciones contra el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

EU pide a México la detención de los acusados mientras avanzan las investigaciones, pero el gobierno mexicano alega que, hasta el momento, no se han presentado pruebas de que hayan incurrido en algún delito. De todos modos, se iniciaron también pesquisas del lado mexicano. En otro golpe de tuerca, Trump advirtió a México que si “si no hace su trabajo” en la lucha contra las drogas, “nosotros lo haremos”.

En los últimos días, el gobierno de EU ha publicado su estrategia antidrogas y antiterrorismo que advierte que los cárteles son prioridad y que busca “eliminarlos”, al acusarlos de ser una “amenaza a la seguridad nacional”. Los documentos también apuntan a los “funcionarios corruptos” y/o “cómplices” sin los cuales, asegura, el narco no proliferaría como lo hace.

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