Más Información

Agentes de la CIA no tenían permiso de operar en México; uno ingresó como visitante y el otro con pasaporte diplomático, señala Gabinete de Seguridad

Agentes de la CIA no tenían permiso de operar en México; uno ingresó como visitante y el otro con pasaporte diplomático, señala Gabinete de Seguridad

Ultiman detalles en Buenavista para inauguración del Tren al AIFA; técnicos configuran torniquetes de acceso

Ultiman detalles en Buenavista para inauguración del Tren al AIFA; técnicos configuran torniquetes de acceso

Se dispara decomiso de cigarros pirata en AICM; aseguran 130 toneladas en lo que va del año

Se dispara decomiso de cigarros pirata en AICM; aseguran 130 toneladas en lo que va del año

Surgen nuevos videos de ataque en Teotihuacán; "¡vive, vive, por favor, no te mueras!", gritan a herido

Surgen nuevos videos de ataque en Teotihuacán; "¡vive, vive, por favor, no te mueras!", gritan a herido

NFL: ¿Quién es Jacob Rodríguez, el nuevo jugador mexicano de los Miami Dolphins?

NFL: ¿Quién es Jacob Rodríguez, el nuevo jugador mexicano de los Miami Dolphins?

Sale de prisión militar Subteniente acusado de torturar a integrante de Los Zetas; juez le ordena quedarse en Campo Militar 1-A

Sale de prisión militar Subteniente acusado de torturar a integrante de Los Zetas; juez le ordena quedarse en Campo Militar 1-A

¡Atención! SSPC alerta por falsas ofertas de trabajo ligadas al Mundial 2026 en México; emite recomendaciones

¡Atención! SSPC alerta por falsas ofertas de trabajo ligadas al Mundial 2026 en México; emite recomendaciones

Presidenta del DIF de Acapulco se separa del cargo tras denuncia de Saskia Niño de Rivera; Órgano de Control Interno de la institución inició una investigación

Presidenta del DIF de Acapulco se separa del cargo tras denuncia de Saskia Niño de Rivera; Órgano de Control Interno de la institución inició una investigación

Sedena asigna 300 mdp para terminar tren al AIFA

Sedena asigna 300 mdp para terminar tren al AIFA

Marino Fernando Farías solicita asilo a Argentina porque teme por su vida; admite ser buscado por huachicol

Marino Fernando Farías solicita asilo a Argentina porque teme por su vida; admite ser buscado por huachicol

Abelina López insiste en ser candidata pese a escándalos

Abelina López insiste en ser candidata pese a escándalos

Elección judicial costará más de 6 mil mdp, prevén consejeros del INE; cifra está por debajo de primeros comicios

Elección judicial costará más de 6 mil mdp, prevén consejeros del INE; cifra está por debajo de primeros comicios

Bamako.- La filial de Al Qaeda en el Sahel reivindicó una serie de ataques perpetrados en Mali, incluidas ofensivas contra posiciones y sedes militares y administrativas en Bamako y su periferia, y anunció haber tomado el control de la ciudad estratégica septentrional de Kidal.

El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) explicó además en un comunicado que atacó las sedes del presidente, Assimi Goita, y del ministro de Defensa, Sadio Camara, y el aeropuerto internacional de Bamako.

Asimismo, anunció la toma de control de la ciudad de Mopti (centro), así como de la mayor parte de las posiciones militares en las poblaciones de Sévaré (centro) y Gao (norte).

Lee también

Precisó que las operaciones en el norte del país se realizaron con la participación de sus "socios" del Frente de Liberación del Azawad (FLA), que agrupa a varias facciones nacionalistas que exigen la independencia de esa región al norte de Mali y que reivindicaron también la toma de Kidal.

JNIM señaló que esta "victoria" es fruto de un trabajo coordinado con el FLA contra el Ejército maliense y sus aliados rusos del Cuerpo Africano, y expresó su voluntad de apartar a Rusia del conflicto y coordinar para construir una "relación futura equilibrada y efectiva".

Después de la retirada en los últimos años de las fuerzas antiterroristas francesas e internacionales de Mali, a petición de la junta golpista maliense, Rusia se involucró en la lucha contra el yihadismo en el país, primero a través del grupo privado de seguridad Wagner y, posteriormente, del Cuerpo Africano (Africa Corps), un grupo paramilitar estrechamente dirigido por el Ministerio de Defensa ruso.

Los independentistas del FLA anunciaron este sábado haber lanzado una operación para expulsar al Ejército gubernamental de sus territorios y que han tomado la ciudad de Kidal, pero sin mencionar que la ofensiva este coordinada con Al Qaeda.

Lee también

El portavoz del FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane, fue el primero en anunciar el ataque en el norte del país a través de su página en Facebook con un breve mensaje en el que dijo que "la batalla de la liberación ha comenzado" para apoderarse del la zona del Azawad, que abarca aproximadamente el 60% del territorio del país, y pocas horas después informó de la toma de Kidal.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Mali informó en comunicados consecutivos de que "grupos armados terroristas", sin citar sus nombres, intentaron atacar varias ciudades del país pero sufrieron "reveses inmediatos" ante la "respuesta profesional" del Ejército, que acabó con la "neutralización" de cientos de sus integrantes.

Desde 2020 Mali está gobernado por una junta militar en un contexto marcado por la inestabilidad y la grave violencia que sufre el país desde hace más de una década a causa de los secesionistas norteños, que reclaman la región del Azawad, y de grupos yihadistas afiliados al Estado Islámico y a Al Qaeda.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ALERTA: habrá pago DOBLE en mayo para pensionados; esta es la FECHA exacta del depósito. Foto: Especial

ALERTA: habrá pago DOBLE en mayo para pensionados; esta es la FECHA exacta del depósito

¿Tu banco te llamó? La alerta de la Condusef sobre voces de IA que simulan ser gerentes para robarte el NIP. Foto: Especial

¿Tu banco te llamó? La alerta de la Condusef sobre voces de IA que simulan ser gerentes para robarte el NIP

Visa americana. Foto: ChatGPT

Tips para lograr que te aprueben la visa americana en el primer intento: Guía clave

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

¿Vas a sacar el pasaporte mexicano? Estos son los precios actualizados 2026 y sus vigencias

Iconic Universal Studios Hollywood Globe/iStock/ Ekaterina Chizhevskaya

Cuánto cuesta ir a Universal Hollywood Studios en 2026 y cuáles son sus atracciones imperdibles