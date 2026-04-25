Dakar, Senegal.- Hombres armados atacaron varios puntos de la capital de Mali y otras ciudades a primera hora del sábado en un posible asalto coordinado, señalaron residentes y autoridades.

El ejército de Mali indicó en un comunicado que “grupos terroristas armados no identificados atacaron ciertos lugares y cuarteles en la capital”, y añadió que los soldados estaban “comprometidos con la eliminación de los atacantes”. En otro comunicado posterior, dijo que la situación estaba bajo control.

Mali se ha visto azotada por insurgencias libradas por grupos afiliados a al Qaeda y al grupo extremista Estado Islámico, así como por una rebelión separatista en el norte.

Un periodista de la AP en Bamako escuchó fuego sostenido de armas pesadas y disparos de fusiles automáticos procedentes del Aeropuerto Internacional Modibo Keïta, a unos 15 kilómetros (9 millas) del centro de la ciudad, y vio un helicóptero sobrevolando vecindarios cercanos. El aeropuerto está junto a una base aérea utilizada por la Fuerza Aérea de Mali. Un residente que vive cerca del aeropuerto también reportó disparos y dijo que tres helicópteros sobrevolaban la zona.

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Residentes en otras ciudades del país informaron de disparos y explosiones el sábado por la mañana, lo que sugiere un posible ataque coordinado de grupos armados.

Un vecino de Kati, una localidad próxima a Bamako que alberga la principal base militar del país, también dijo que los disparos y explosiones lo despertaron temprano en la mañana. El general Assimi Goita, el líder de la junta militar de Mali, reside en la ciudad.

Videos en redes sociales mostraron convoyes de milicianos en camiones y motocicletas moviéndose por las calles desiertas de la localidad, mientras los residentes observaban con miedo. Otros videos en las localidades norteñas de Kidal y Gao mostraron intercambios de disparos en las calles, con cadáveres tendidos en el suelo.

Pistoleros entraron en la ciudad nororiental de Kidal y tomaron el control de algunos vecindarios y provocaron tiroteos con el ejército, dijo a la AP por teléfono un exalcalde de la localidad. Habló bajo condición de anonimato por miedo a su seguridad.

Mohamed Elmaouloud Ramadane, un portavoz del movimiento separatista de Azawad liderado por tuaregs, publicó en Facebook que sus fuerzas habían tomado el control de Kidal, así como de algunas zonas de Gao, otra ciudad nororiental. La AP no pudo verificar de manera independiente su afirmación.

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El movimiento separatista de Azawad lleva años luchando para la creación del estado de Azawad en el norte de Mali. En su día expulsaron a las fuerzas de seguridad de la región, antes de que un acuerdo de paz de 2015 —que ha colapsado desde entonces— allanara el camino para que algunos exrebeldes se integraran en el ejército maliense.

La embajada de Estados Unidos en Bamako emitió un alerta sobre “reportes de explosiones y disparos cerca de Kati y del Aeropuerto Internacional Modibo Keita en Bamako”, y dijo que “los ciudadanos estadounidenses deben resguardarse y evitar viajar a estos destinos hasta que haya más información disponible”.

El mayor ataque coordinado en años

Ulf Laessing, jefe del programa del Sahel en la Fundación Konrad Adenauer, observó que el asalto parece ser el mayor ataque coordinado en años en Mali.

“Es especialmente preocupante que JNIM (grupo afiliado a al Qaeda) aparentemente haya estado coordinando los ataques con rebeldes tuaregs: los yihadistas y los rebeldes tuaregs se aliaron en 2012 cuando tomaron el control del norte de Mali, lo que desencadenó la crisis de seguridad de la región”, declaró Laessing.

Mali, junto a sus vecinos Níger y Burkina Faso, lleva mucho tiempo luchando contra milicias armadas afiliadas a al Qaeda y al grupo extremista Estado Islámico, una lucha que se ha intensificado durante la última década.

Las juntas militares que gobiernan los tres países luego de sendos golpes de Estado se han alejado de sus aliados occidentales y han recurrido a Rusia en busca de ayuda para combatir a los insurgentes islamistas.

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Pero la situación de seguridad en Mali, Níger y Burkina Faso ha empeorado en los últimos tiempos, de acuerdo con analistas, con un número récord de ataques por parte de los insurgentes. También se ha acusado a las fuerzas gubernamentales de matar a civiles sospechosos de colaborar con la insurgencia.

En 2024, un grupo vinculado a al Qaeda se atribuyó un ataque contra el aeropuerto de Bamako y un campamento de entrenamiento militar en la capital, en el que murieron decenas de personas.

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