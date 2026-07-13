Hermosillo, Sonora. - La fuga de tres internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 2 de Hermosillo derivó en la detención de cuatro personas presuntamente responsables de facilitar la evasión.

Mientras, las autoridades mantienen un operativo de búsqueda con alcance nacional e internacional y ofrecen una recompensa de hasta un millón de pesos por cada uno de los prófugos.

El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que derivado de la fuga de reos se emitieron órdenes de aprehensión de personal "algunos de ellos tropa y otros mandos".

El escape fue detectado durante la madrugada del sábado 11 de julio, por lo que se activó el protocolo interno del penal.

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Como parte del procedimiento, se realizó un pase extraordinario de lista que confirmó la ausencia de tres personas privadas de la libertad, lo que dio paso a la activación del Código Rojo y a un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

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El funcionario señaló que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora aseguró diversos indicios dentro del centro penitenciario, los cuales forman parte de la investigación para establecer cómo ocurrió la evasión y determinar todas las responsabilidades.

Precisó que desde las primeras horas posteriores a la fuga se obtuvieron órdenes de reaprehensión contra los tres internos, lo que permitió emitir alertas estatales, interestatales e incluso internacionales para lograr su localización y captura.

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Salas Chávez confirmó además que cuatro personas ya fueron detenidas por su presunta responsabilidad al no impedir la fuga de los internos. Los implicados enfrentarán un proceso penal mientras se resuelve su situación jurídica.

El fiscal evitó revelar detalles sobre la mecánica de la evasión para no afectar las investigaciones, aunque aseguró que la Fiscalía cuenta con información relevante sobre la forma en que se concretó el escape.

Respecto a las agresiones recientes contra personal del sistema penitenciario, incluido el asesinato de un custodio en Cajeme, indicó que las investigaciones presentan avances importantes y que, en los casos registrados desde mayo, ya existen personas detenidas y órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado anunció una recompensa de hasta un millón de pesos por información útil, veraz y oportuna que permita localizar a Francisco Manuel Romero Carranza, alias “El Meny”; Omar Milán Tena, alias “El Mike” o “Myke”; y Paul Alexis Téllez Olguín, alias “El Güero”.

De acuerdo con las fichas de búsqueda, Romero Carranza es investigado por delitos como asociación delictuosa, corrupción de menores, homicidio calificado en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad, secuestro agravado y delitos contra la salud.

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Omar Milán Tena enfrenta procesos por asociación delictuosa, homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa y narcomenudeo en la modalidad de posesión simple de marihuana.

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En tanto, Paul Alexis Téllez Olguín es requerido por su probable responsabilidad en homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, asociación delictuosa y narcomenudeo por posesión de metanfetamina con fines de comercio.

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En el operativo de búsqueda participan elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes mantienen labores de inteligencia y vigilancia en distintos puntos de Sonora.

La Fiscalía estatal exhortó a la ciudadanía a proporcionar información que contribuya a la captura de los tres evadidos mediante los canales oficiales de denuncia, garantizando la confidencialidad de los reportes.

dmrr