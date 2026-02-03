HONOR ha presentado su nuevo dispositivo inteligente de gama media. Se trata del HONOR Magic8 Lite, un celular que destaca por su resistencia, duración de batería, procesador y precio.

En Tech Bit tuvimos la oportunidad de probar el equipo por alrededor de tres semanas y ya tenemos nuestras primeras impresiones del nuevo modelo de HONOR. Aquí te contamos los detalles que debes conocer.

HONOR Magic8 Lite, un celular prometedor

Comenzando por el diseño, el HONOR Magic8 Lite proyecta una imagen premium. En nuestro caso, nos tocó probar el color rojo cobrizo con detalles dorados, el cual da una vibra de lujo y que no aparenta ser un celular de gama media. También puedes encontrar el equipo en negro medianoche y dorado amanecer.

En la parte trasera del equipo, encontramos un set de cámaras cuyo lente principal es de 108 MP y un gran angular de 5 MP. Estas cámaras logran tomar fotos con colores vibrantes, un resultado bastante favorable para equipos de esta gama.

HONOR Magic8 Lite llega a México: precio y disponibilidad. Imagen: HONOR

Su desempeño también es una de las características destacables de este dispositivo. El HONOR Magic8 Lite tiene una de las baterías más grandes en dispositivos de su línea. Tiene una batería con 8300 mAh que permite el celular brinde varias horas de batería. En nuestro caso logramos mantenerlo encendido por un día y medio realizando acciones cotidianas como entrar a redes sociales, enviar correos o ver algunos videos en redes sociales.

También su carga no decepciona. Cuenta con un cargador de 66W que aunque sí tarda alrededor de una hora y media en lograr el 100%, te brinda muchas horas de autonomía que no muchos celulares logran.

Otra de las características de este celular es su resistencia, un apartado en el que ha apostado mucho la familiar HONOR. En este caso resiste caídas de hasta 2.5 metros de altura y tiene certificación IP69K que lo protege contra el agua, polvo y la alta presión, por lo que si eres una de las personas que le gusta el movimiento y siempre ir acompañado de su celular, esta opción es ideal.

En cuanto al procesador, nos encontramos con un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 con 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento. Estas características le permiten actuar de manera eficiente.

HONOR Magic8 Lite llega a México: precio y disponibilidad. Imagen: HONOR

En conclusión, este celular es para aquellas personas que buscan un equipo económico pero con la potencia necesaria para realizar sus tareas del día a día.

Precio y disponibilidad en México

El HONOR Magic8 Lite ya está disponible en México y tiene un precio de 10 mil 996 pesos, aunque al momento de la redacción de esta nota, en la página oficial de HONOR tiene un descuento de mil 997 pesos, por lo que el precio final quedaría en 8 mil 999 pesos.

