Motorola quiere cambiar la conversación. Con el lanzamiento del Motorola Signature, la marca asegura estar frente a “la mejor cámara de la historia” y a uno de los smartphones más completos que ha diseñado hasta ahora.

El nuevo equipo de gama alta, ya disponible en Latinoamérica, combina diseño ultra delgado, durabilidad de estándar militar, potencia de última generación y un sistema fotográfico que promete subir la vara en la industria.

“Espero que todos hayan notado que estamos haciendo un cambio bastante importante en Motorola”, dijo Rubén Castano, vicepresidente de diseño y experiencia al cliente de Motorola, durante su presentación en Bariloche, Argentina.

Motorola presenta Signature que presume “la mejor cámara de la historia”. Imagen: cortesía

“Este cambio ha sido el resultado de un esfuerzo durante los últimos años, especialmente moviendo nuestra marca hacia el segmento premium”, expresó.

Diseño premium sin sacrificar resistencia

El Motorola Signature fue concebido, según Castano, para quienes “exigen el mejor diseño, tecnología, pero también el servicio completo que significa ser un consumidor premium”. Lo define así: “el producto más completo y refinado que hemos diseñado en Motorola”.

El dispositivo fusiona aluminio de grado aeronáutico con texturas inspiradas en la moda y una estética refinada y sensorial, dice.

Es ultra delgado dentro de su categoría, tiene 6.9 milímetros de espesor y pesa solo 186 gramos, pero “no compromete la batería, la durabilidad o cualquier parte del rendimiento del producto”, subrayó el directivo.

La apuesta estética incluye dos colores desarrollados con expertos en moda y lujo, en colaboración con Pantone: Carbón (azul marino) y Martini Olive (verde).

A nivel de resistencia, se distingue por su durabilidad de estándar militar, que ofrece protección contra temperaturas extremas y resistencia a las caídas.

Además, cuenta con la clasificación IP68 e IP69, que ofrece una protección contra la inmersión en agua, y tiene hasta 4 veces más resistencia a los rayones, porque tiene incorporado el Corning Gorilla Glass Victus 2.3.

Y en software, incorpora por primera vez siete años de actualizaciones periódicas tanto de sistema operativo como de seguridad, indicó Castano.

La cámara: “misión cumplida”, dice Motorola

Pero el corazón del dispositivo está en la fotografía. El Signature integra cuatro cámaras insignia, todas con 50 megapíxeles, con tecnología Sony LYTIA y sensores premium validados por Pantone para capturar colores y tonos de piel de manera real.

El Motorola Signature no solo busca competir en especificaciones, sino posicionarse como un referente, no importa si lo que se captura con la cámara son selfies, acción, zoom o video, expresó Mauricio Moises, gerente sénior de gestión de productos de cámara.

El zoom es otro diferenciador. Motorola llevó la prueba al límite, incorporando un Super Zoom Pro de 100x, con tecnología Moto AI, que captura fotos y retratos lejanos con precisión, incluso con poca luz y movimiento.

El ejecutivo explicó que el equipo balancea imagen, levanta colores y trabaja la compensación para lograr mejores resultados que sus competidores.

Motorola presenta Signature que presume “la mejor cámara de la historia”. Imagen: Israel Rivera

“Para nosotros, el ruido tiene que ser mínimo. Cuando hay una presencia alta de ruido, el cielo termina viéndose azulado. Para nosotros, la noche tiene que verse como noche. Si son las 10:00 pm, deben parecer las 10:00 pm, no las 6:00 pm. Por eso cuidamos tanto la base del desempeño en baja luz. La noche debe conservar su atmósfera real y su profundidad”, comentó Moises.

Y en cuanto a video, Signature graba en Dolby Vision: “Esta tecnología, utilizada por algunos de los mejores cineastas del mundo, ahora está en tus manos. Y se observa en colores más ricos, contrastes más profundos y una imagen más natural”, agregó.

Potencia, batería y experiencia multimedia en un solo dispositivo

El Motorola Signature es el primer smartphone ultra delgado de la marca con el procesador Snapdragon 8, generación cinco.

Para sostener el rendimiento, Rubén Castano indicó que el dispositivo integra una malla de cobre como superficie transpirable y un gel térmico de metal líquido que aleja el calor de la CPU, tecnología vista en PCs gaming. El resultado que ofrece esto son temperaturas hasta 4.4 grados centígrados más bajas frente a sistemas tradicionales.

Su batería de 5200 mAh, la mayor entre los premium ultra delgados, según Castano, promete hasta 39 horas de duración, con carga TurboPower de 90W, carga inalámbrica de 50W y cargador incluido en la caja para Latinoamérica.

También dijo que la pantalla es la más brillante y con mayor precisión de color en su categoría, y fue validada por Pantone. Mientras que en audio, la alianza con Dolby y Bose, ofrece una experiencia de alta calidad, tanto en sonido ambiente como en la nitidez de lo que se escucha, explicó Castano en la presentación.

