Motorola quiere dejar atrás la idea de que todos los teléfonos se ven iguales. En la presentación para Latinoamérica, en Bariloche, Argentina, la compañía dejó claro que busca convertir la tecnología en una extensión del estilo de vida, el diseño y la personalidad de sus usuarios.

Rubén Castano, vicepresidente de diseño y experiencia al cliente de Motorola, explicó que su objetivo es convertirse en la marca de referencia en todo lo que se refiere a la tecnología para el estilo de vida.

“Estamos diseñando productos que van más allá de las especificaciones técnicas, productos que se sienten personales, que tienen una clara intención y que combinan de forma natural con nuestros consumidores”, afirmó Castano durante su participación.

Motorola apuesta por diseño e innovación en sus nuevos dispositivos. Imagen: Israel Rivera

Esta visión se materializa en lo que Motorola denomina “Lifestyle Tech”, una estrategia que busca romper con la homogeneidad del mercado.

“Si somos sinceros, la mayor parte de la tecnología actual es genérica, tienen los mismos colores, los mismos acabados, todos los teléfonos parecen iguales, pero nosotros hemos tomado un camino diferente”, señaló el directivo.

Colores, texturas y alianzas que marcan diferencia para Motorola

Uno de los pilares de esta estrategia es la colaboración con socios especializados. Destacó la alianza exclusiva con Pantone, autoridad mundial en color y tendencias, con quien Motorola ha introducido más de 100 nuevos tonos en su portafolio en los últimos cuatro años.

“Pero nunca se trata solo de color”, subrayó Castano. La colaboración también abarca texturas, acabados y materiales que buscan que los dispositivos “se sientan más distintos, para que tengan más personalidad”.

El resultado son teléfonos con cuero vegano y cristales, y texturas inspiradas en la moda o la madera.

Ese cruce entre tecnología y diseño dio origen a Motorola Collections, que incluye propuestas como The Brilliant Collection, en colaboración con Swarovski, que fusiona la tecnología con el mundo de la joyería, o la edición del Color del Año 2026, que se llama Cloud Dancer, y que por primera vez une a Pantone y Swarovski en un mismo dispositivo.

“Aquí es el punto de encuentro entre la moda y la funcionalidad. Y eso es un claro símbolo para nosotros de cuánto hemos progresado como marca para redefinir cómo se puede ver y sentir la tecnología en el día de hoy”, expresó.

Nuevas generaciones impulsan el crecimiento de Motorola

Desde el negocio, Sergio Buniac, vicepresidente de Mobile Business Group de Lenovo y presidente de Motorola, destacó que este enfoque también se refleja en resultados: “Somos la marca de smartphones de más rápido crecimiento a nivel global, creciendo 15 puntos porcentuales por encima del mercado en el segmento premium en los últimos años”.

Dijo que en los últimos dos años aceleraron este crecimiento invirtiendo fuertemente en sus dispositivos premium.

Motorola apuesta por diseño e innovación en sus nuevos dispositivos. Imagen: Israel Rivera

Buniac también señaló que el crecimiento reciente es impulsado en buena parte por usuarios jóvenes: “También estamos llegando a una nueva generación de usuarios y con mayor participación femenina, quienes influyen significativamente en muchas de las decisiones que tomamos hoy en nuestro portafolio”.

Con respecto a esto, se informó que actualmente el 60% de sus compradores tiene menos de 35 años de edad.

“Los dispositivos Motorola están diseñados para potenciar la creatividad, la productividad y el entretenimiento”, explicó el presidente de la empresa fundada en 1928.

