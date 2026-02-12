Sony sigue innovando en el sector de audífonos y por ello ha presentado la próxima generación de la serie 1000X, la cual viene con unos audífonos inalámbricos que tiene 25% más reducción de ruido que el modelo anterior.

Se trata de los WF‑1000XM6 que ofrecen una destacada calidad de sonido con cancelación de ruido, mejora en la calidad de llamadas y una conectividad más estable. Además, algo que no podía faltar en el diseño de estos audífonos es su ergonomía, brindándole mayor comodidad al momento de usarlos.

En Tech Bit te contamos todos los detalles del nuevo lanzamiento de Sony.

Sony lanza sus nuevos audífonos WF‑1000XM6: precio en México. Imagen: cortesía

Leer también: Cómo usar el nuevo asistente de IA de TikTok

Características de los WF‑1000XM6

Los nuevos WF‑1000XM6 integran tecnologías de vanguardia como Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme y 360 Reality Audio, además que sus procesadores el QN3e y V2 amplifican y brindan una mayor resolución.

Por otro lado, con la aplicación Sound Connect de Sony, los usuarios pueden encontrar funciones avanzadas como seguimiento de cabeza y el efecto música de fondo.

Otra de las mejoras que tienen los WF‑1000XM6 es la calidad de llamadas. Con dos micrófonos integrados y un sensor de conducción ósea a cada lado, usan un algoritmo avanzado de reducción de ruido beamforming con IA para capturar tu voz con precisión incluso en lugares con mucho ruido y que el interlocutor escuche con claridad la llamada.

En cuanto a diseño, este nuevo modelo es 11% más delgado que su antecesor, lo cual minimiza la interferencia con los contornos de la oreja y garantiza comodidad durante usos prolongados.

Sony lanza sus nuevos audífonos WF‑1000XM6: precio en México. Imagen: cortesía

Además, de acuerdo con Sony, la autonomía de los WF‑1000XM6 alcanza hasta 24 horas totales (8 en los audífonos y 16 en el estuche) con cancelación de ruido activa.

Precio y disponibilidad en México

Los WF‑1000XM6 de Sony estarán en preventa a partir de hoy 12 de febrero hasta el 19 de febrero a un precio especial de 6 mil 599 pesos.

Vale la pena señalar que Sony aprovecho para presentar un nuevo color de los WH-1000XM, los cuales estarán disponibles en rosa elegante a 4 mil 499 pesos.

Leer también: Fechas clave y requisitos de admisión a la UAM 2026

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters