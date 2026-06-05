La red es la base indispensable de las nuevas tecnologías. Desde la invención del primer router, hace más de 40 años, el cómputo ha cambiado radicalmente. Lo que comenzó como un sistema para interconectar computadoras simples evolucionó hasta convertirse en la infraestructura que sostiene Internet, la telefonía móvil, la nube y ahora la inteligencia artificial (IA) y el cómputo cuántico, afirmó Chuck Robbins, presidente y CEO de Cisco.

Durante el evento anual Cisco Live! 2026, realizado en Las Vegas, Robbins recordó cómo dos profesores de Stanford, en su intento por conectar computadoras y distintas redes, desarrollaron el primer enrutador: el modelo AGS de Cisco.

“Aquella sencilla idea sentó las bases de una lección clave de la revolución de Internet: la red es más poderosa que el nodo”, señaló.

A partir de ese momento comenzó una transformación tecnológica que hoy entra en una nueva etapa, impulsada por los modelos de lenguaje de gran escala y las unidades de procesamiento gráfico (GPU). En este contexto, Cisco estima que el tráfico asociado a la IA se triplicará en los próximos tres años, mientras que el cómputo cuántico se perfila como una de las siguientes grandes revoluciones tecnológicas.

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Robbins explicó que esta tecnología tendrá la capacidad de resolver problemas complejos a velocidades sin precedentes y que, combinada con la IA, abrirá posibilidades “alucinantes” para los próximos años.

“Y la buena noticia es que esto avanza muy lentamente, así que tenemos tiempo para educarnos y diseñar arquitecturas de seguridad para los próximos años… claro que no; se mueve más rápido que cualquier cosa que hayamos visto en nuestras vidas”, bromeó.

El inicio de la era agéntica

Para el directivo, las empresas están dejando atrás la etapa de los simples chatbots para entrar de lleno en la llamada “era agéntica”. En los próximos años proliferarán agentes autónomos capaces de actuar como compañeros de trabajo digitales, operar las 24 horas del día y ejecutar tareas complejas a velocidad de máquina.

“Los humanos hacen clic, pero los agentes operan en enjambre”, resumió.

Cisco calcula que estos agentes consumirán hasta 450% más ancho de banda por tarea que una persona. A ello se sumará la llamada “IA física”, integrada por sensores, dispositivos conectados y robots, lo que impulsará un nuevo ciclo de crecimiento de las redes y exigirá infraestructuras mucho más robustas tanto en centros de datos como en oficinas.

Con la IA y el cómputo cuántico los agentes consumirán hasta 450% más ancho de banda y surgirán amenazas más sofisticadas. Foto: Especial

Las soluciones de Cisco

Para responder a estas nuevas demandas, Cisco presentó una renovación integral de su infraestructura basada en tres pilares.

El primero es la innovación en infraestructura de hiperescala. Para soportar el enorme volumen de tráfico generado por la IA, la compañía anunció nuevos chips dentro de su arquitectura Silicon One. Entre ellos destaca el G300, con 246 mil millones de transistores, diseñado para escalar las conexiones dentro de grandes centros de datos.

También presentó el P200, equipado con tecnología de búfer profundo para conectar centros de datos separados por cientos de kilómetros y hacerlos funcionar como una sola computadora lógica. Para los entornos empresariales, lanzó el Cisco 9550, su switch de núcleo más potente, pensado para soportar cargas de trabajo agénticas.

El segundo pilar es la seguridad. Si las máquinas comenzarán a tomar decisiones, el modelo tradicional ya no será suficiente. Cisco plantea integrar la seguridad directamente en la red para monitorear e intervenir cuando los agentes de IA se desvíen de su propósito o cometan errores.

A través de herramientas de código abierto como Defense Claw y la adquisición de Asterisk, las organizaciones podrán auditar, limitar y proteger las acciones ejecutadas por los agentes.

El tercer eje es la visibilidad operativa. Para ello, Cisco presentó Cloud Control, una plataforma que unifica los distintos dominios tecnológicos de una organización en un solo panel administrado mediante lenguaje natural. Los responsables de TI podrán diagnosticar problemas, configurar firewalls o gestionar servicios conversando con agentes de IA.

Además, gracias a la adquisición de Galileo y a la integración de Splunk, la compañía ofrecerá visibilidad sobre el consumo de recursos y costos asociados a la IA, permitiendo incluso desactivar con un clic agentes que consuman tokens o recursos de forma excesiva.

La personalización del café

Durante la conferencia principal de Cisco Live!, Robbins conversó con Brian Niccol, CEO de Starbucks, sobre transformación digital, adopción de IA y liderazgo empresarial.

Niccol explicó que, al asumir la dirección de la compañía, su prioridad fue escuchar y comprender cómo funcionaba la organización para garantizar el éxito tanto de los empleados como de los clientes. Ante la velocidad de los cambios tecnológicos y culturales, destacó la importancia de tomar decisiones con la mejor información disponible y ajustar rápidamente el rumbo cuando surjan nuevos datos.

Ambos coincidieron en que es preferible tomar una decisión imperfecta y corregirla a tiempo que permanecer inmóvil.

El directivo subrayó que, pese a su escala global, Starbucks sigue centrando su estrategia en la construcción de comunidad y la conexión entre personas. La tecnología, dijo, debe servir para dar más capacidades a los baristas y permitirles enfocarse en la personalización y en la experiencia del cliente.

La empresa ya utiliza IA y herramientas digitales en áreas como la cadena de suministro, la previsión de demanda y la programación de horarios. Gracias a modelos predictivos, puede anticipar necesidades de abastecimiento considerando variables como ubicación, clima y día de la semana.

Además, la IA ayuda a gestionar el elevado nivel de personalización de sus bebidas. “Cuando observas los pedidos en la barra, no hay dos bebidas iguales”, comentó Niccol. La tecnología permite a los empleados preparar esas combinaciones de manera más rápida y precisa.

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