En 2008 Pedro Torres, el productor que murió ayer a los 72 años de edad, consiguió lo que para muchos era imposible: reunir en un mismo lugar a Verónica Castro y Lucía Méndez.

Presuntamente “La Chapis” y la intérprete de “Corazón de piedra” se odiaban desde tres décadas atrás, cuando cada una despuntaba en la televisión, cine y música, cada una con sus grupos de fans definidos.

Una de las versiones que más fuerza tomó en su momento fue que la rivalidad entre ambas se debía a un hombre, el actor argentino Jorge Martínez, con quien Castro llegó establecer un noviazgo del cual luego se arrepentiría por supuesta violencia, pero que a su vez había desdeñado a Méndez.

Jamás, ninguna de las dos, ha confirmado el tema del amor como el motivo del distanciamiento y, por el contrario, siempre han dicho que hay respeto muto, aunque eso si, no son amigas.

Las dos eran de los rostros favoritos de Emilio Azcárraga “El Tigre” en los 70s y 80s: mientras a Castro le daba horarios estelares en la pantalla chica con telenovelas como “Los ricos también lloran y “Rosa Salvaje”, además de confiarle la conducción de programas nocturnos como “Mala noche no”, a Méndez la ponía con “Colorina” y “Viviana”, al tiempo que la impulsaba en cine con “La ilegal”, bajo la dirección de Arturo Ripstein y “Más negro que la noche”.

Si una aparecía como portada de revistas propiedad del consorcio de comunicación, como el Tele Guía, a las semanas aparecía la otra igual en grande.

Pero en 2008, todo eso quedó atrás, al menos por ese momento. Pedro Torres, entonces el rey del reality show mexicano por "Big Brother", "Operación Triunfo" y "El Bar Provoca", anunciaba orgulloso que había podido reunir a las dos divas en “Mujeres asesinas”, la serie que estaba por salir al aire.

Torres había sido esposo de Méndez, con quien procreó un hijo y amigo de Castro, o al menos eso se decía. Y en septiembre de 2008, justo durante la presentación oficial de la temporada, quedó patente.

Castro y Méndez llegaron sonrientes y entre aplausos. Para la foto oficial, Castro se quedó en pie y Méndez se sentó en la parte delantera. Isela Vega, Daniela Romo, Leticia Calderón, Irán Castillo, Cecilia Suarez, María Rojo, Itatí Cantoral y Nailea Norvind fueron algunas testigos en primer fila.

Ya juntas, Castro y Méndez bromearon ante las cámaras, simulando una pelea en la que primera tomaba del cabello a la segunda para seguir el juego de ser rivales en la vida.

Ya en la serie, la gente se dio cuenta que cada una tuvo su propio episodio, jamás compartiendo set. Pero Torres se llevó la palma.

