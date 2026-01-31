En la actualidad, el nombre del actor Mauricio Martínez resuena con fuerza en las marquesinas de Broadway y de México, gracias a que se ha convertido en una figura representativa del talento latino en los escenarios teatrales de Estados Unidos, pero él asegura que su historia podría haber sido diferente, si el productor Pedro Torres no hubiera confiado en él para ser parte de "Operación Triunfo".

Se trató de uno de los primeros talent shows que se llevaban a cabo en México, concepto que Pedro Torres se arriesgó a traer de España, donde era un éxito desde hacía dos años, y que daba la oportunidad a nuevos talentos de la música de mostrarse al mundo.

"Pedro Torres fue el que creyó en mí desde el principio, él me escogió en casting y siempre le voy a tener un gran cariño, mucho respeto y agradecimiento. Yo tenía dos caminos en esa época, porque me había quedado como protagonista de 'Los Miserables', con OCESA y Morris Gilbert; y al mismo tiempo me quedé en 'Operación Triunfo', así que tenía que tomar una decisión, que fue muy difícil", comparte Mauricio.

Este conflicto se dio porque Mauricio se había preparado en comedia musical en la The American Musical and Dramatic Academy, en Nueva York, porque su sueño era estar en el teatro, según sus palabras, pero sabía que en ese momento de la historia no había mejor manera de sobresalir que apareciendo en la televisión, y mucho más en un proyecto como "Operación Triunfo".

"Es por eso que me fui al programa, yo creo que si hubiera optado por irme a 'Los Miserables' mi carrera hubiera sido muy distinta. 'Operación Triunfo' me cambió la vida porque con la televisión llegas a millones de personas, así que yo empecé al revés, entré al teatro ya siendo conocido, porque gracias al reality la gente sabía mi nombre. Si yo no me hubiera encontrado a Pedro Torres, tal vez me hubiera tardado más en conseguir más protagónicos en el teatro o papeles en las telenovelas, así que su presencia en mi carrera fue un antes y un después definitivamente".

Mauricio señala que por su admiración y gusto por Lucía Méndez sabía quién era Pedro Torres, el exesposo de la diva, además por su labor realizando los videos de los cantantes top del momento; pero no lo había visto en persona hasta en 2002, cuando fue a audicionar para este reality en las instalaciones de Televisa Santa Fe.

"Cuando lo conocí fue muy amable y cordial, hicimos click instantáneamente, él me decía Maurice, como mi nombre en francés. Siempre me pareció alguien muy simpático, generoso, siempre estaba en contacto con los semifinalistas, por eso iba y me saludaba, bromeaba con todos".

Era tan relajado el ambiente que el productor propiciaba en este proyecto, que Mauricio recuerda que siempre le daba ánimos, y tiene muy presente lo que le dijo en la semifinal:

"Vas con todo Maurice, tú le vas a encantar a los fans. Siempre creyó en mí, me apoyó y estuvo en todo momento presente", dijo el actor regiomontano.

Desde entonces se dio una amistad entre ellos y Pedro Torres estuvo en muchas ocasiones importantes en la carrera de Mauricio, como cuando protagonizó el musical "Fiebre de sábado por la noche" (2003) o cuando debutó en Broadway interpretando a Emilio Estefan en la obra "On Your Feet!" (2015), que si bien no pudo estar presente, sí le hizo llegar un mensaje de felicitación y deseándole mucho éxito.

"Yo siempre agradezco este encuentro, porque de alguna manera mi gran inicio en esta carrera fue a través de un proyecto que él produjo y fue quien me dio la oportunidad, eso jamás se olvida".

