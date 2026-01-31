Pedro Antonio, el hijo del productor Pedro Torres y la cantante Lucía Méndez le dedicó un emotivo mensaje de despedida a su padre, quien falleció ayer a los 72 años tras padecer esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y mortal que ataca las motoneuronas en el cerebro y médula espinal.

Pedro Antonio, de 37 años de edad, estuvo en el velorio de su padre, acompañado de su mamá, la también actriz Lucía Méndez, quien dijo a Televisa Espectáculos que estaba triste por la partida de Torres, pero también estaba feliz porque ya había dejado de sufrir el padre de su hijo.

En la carta que Pedro Antonio le dedicó a su papá expresa su admiración por él y por el apoyo que siempre obtuvo de su parte, en el momento preciso, sin presión, sin arrogancia; describe su admiración al verlo luchar contra una enfermedad tan dura, una lección que se llevará para toda la vida.

Lee también: Pedro Torres: La tv despide a su visionario silencioso

"Y verte enfrentar esta enfermedad ha sido una lección profunda para mí. No desde la queja, ni desde la rabia, sino desde una valentía serena. Con el corazón abierto. Con aceptación. Con una claridad que solo tienen los hombres que ya han entendido lo esencial", se lee.

Pedro Antonio con su padre, el productor Pedro Torres.

Pedro Antonio, quien sigue los pasos de su padre en el terreno de la producción le agradeció a Pedro Torres las enseñanzas que quedarán para siempre.

Lee también: Pedro Torres y Lucía Méndez: la historia de amor que terminó con una fiesta de independencia

"Gracias por enseñarme que, en medio del tumulto, la cabeza debe permanecer clara. Que no se responde desde el impulso, sino desde la reflexión. Que primero se mira de frente lo que duele, se nombra, se piensa… y luego se avanza. Me mostraste que la verdadera fortaleza no grita: permanece".

Pedro Antonio compartió varias fotos junto a su papá y su mamá, y agradeció las enseñanzas de su padre, su ejemplo no perfecto pero sí lleno de honestidad.

Lee también: Lucía Méndez se despide de su ex Pedro Torres: "el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo"

"Tengo 37 años y sigo siendo tu hijo. Y aunque la vida me ha enseñado a pararme solo, nunca he dejado de apoyarme en ti. Si hoy soy quien soy, es porque crecí mirando tu ejemplo. No uno perfecto, sino uno honesto. Aprendí que equivocarse también es parte del camino, pero que rendirse nunca fue una opción. Aprendí que ser hombre no es imponerse, sino sostener. No es huir, sino quedarse".

Pedro Antonio nació en 1988, su bautizo fue una gran celebración a la que acudieron varios famosos, entre ellos el compositor Juan Gabriel, quien fue su padrino.

Pedro Torres y su entonces pareja, la cantante Lucía Méndez en el bautizo de su hijo y con el padrino, el compositor Juan Gabriel.

rad