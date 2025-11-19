Más Información

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Ni fecha ni detalles para las acciones culturales del Plan Michocán

“En EU y México hay amenazas contra el orden democrático liberal": Ian Buruma

Anuncian actividades para la quinta edición del encuentro de arte textil Original en Los Pinos

Mejorarán 12 museos y 46 zonas arqueológicas con motivo del Mundial 2026

Facultad de Filosofía, Senado y Asociación Filosófica de México preparan conversatorios por el Día de la Filosofía

Así como aseguró, ahora es , quien confirma que el cantante , pues terminó su relación antes del evento en que fue captado en compañía de una de sus fanáticas, por lo que la argentina -afirma- que respeta si su ex toma la decisión de rehacer su vida amorosa.

Hace unos días se dio a conocer que, una vez más, Cristian y Mariela habían terminado, pese a que, hace poco, el intérprete de "Azul" aseguraba que los planes de boda seguían en marcha.

¿El motivo?, ni la propia Mariela lo conocía pues, en su momento, dijo que la decisión de Cristian la había tomado por completo por sorpresa y, sólo unos días después, este se dejó ver públicamente con Marcela de Filippis, la jefa de su club de fans, con quien inmediatamente fue vinculado sentimentalmente.

Lee también:

Sin embargo, "el Gallito felliz" ya explicó que su trato con la joven no debe de ser mal interpretado y descartó cualquier tipo de deslealtad a Sánchez; aprovecó para compartir, con Canal Siete (medio argentino), que la relación había comenzado a desgastarse desde meses atrás, lo que lo impulsó a darla por terminado.

"Esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné, venimos, lamentablemente, perdiendo armonía y cosas esenciales de la relación, la verdad, no pudimos; tuvimos un amor enorme, pero con situaciones del pasado que nos dolían a ambos, ho hay ningún engaño, no tienen que culpar a nadie, yo nunca soy el malo".

La propia de Filippis habló con "Venga la alegría" para acallar los rumores, aseverando que, como Castro afirmó, entre ellos no había una relación romántica.

"Se están diciendo tantas cosas y, la verdad, que nada es cierto, no existe una relación sentimental, de pareja, con Cristian, tampoco tengo mucho que aclarar, los protagonistas con Mariela y Cristian", indicó la joven.

Lee también:

Tras las declaraciones de ambos, es Mariela quien confirma que la ruptura no se debió a ninguna cuestión de infidelidad, misma razón por la que respetaría la decisión de su ex, si este intentara comenzar una relación, pese a lo prematuro de su separación, ya que fue claro con ella.

"Él está en todos su derecho, Cristian terminó la relación y, después, se le vio con alguien, ¿quién es?, ya es problema de él, ya sé que él es así, que va a estar con personas porque él es así, yo no lo puedo juzgar porque él cortó la relación, lo respeto, hoy respeto todo lo que haga, no lo tomé a mal porque él ya había terminado la relación", expresó a medios argentinos.

Pese a que está procesando la ruptura, la argentina reconoce que el hecho de separarse de Castro supone un duelo, pues estuvieron juntos más de un año.

"Llévandola, esto es un duelo, pero estoy mejor, a veces paso días difíciles, luego de un año tres meses de estar con una persona todos los días, todo el tiempo, hay una sensación cuando se va", ahondó.

