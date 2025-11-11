Más Información

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

, la ahora exnovia de Cristian Castro asegura que esta vez sí es el truene definitivo con el cantante con quien estaba comprometida desde hace unos meses, y aunque la pareja aparecía por todos lados enamorada y gritando su amor y su próxima boda a los cuatro vientos, una infidelidad del cantante habría sido la causa de este nuevo truene.

Mariela, que siempre estaba en contacto con los clubs de fans de Cristian Castro, habría sido, sin querer, en enlace entre Cristian y su nueva conquista, pues después de un partido de futbol que el artista tuvo con un grupo de fans en Córdoba, Argentina, el hijo de había dejado a Mariela por irse con una fan que lo habría cautivado desde el primer momento.

Cristian Castro felicita a su mamá con esta foto de cuando Verónica conoció a su novia Mariela.
Cristian Castro felicita a su mamá con esta foto de cuando Verónica conoció a su novia Mariela.

¿Qué dijo Mariela Sánchez sobre el rompimiento con Cristian Castro?

La primera vez que Cristian Castro y Mariela Sánchez terminaron, la empresaria inmobiliaria estalló contra el cantante y hasta con la madre de éste, despotricó contra ambos y la polémica rodeo a la pareja durante algún tiempo, pues terminaron en medio del escándalo y versiones de una episodio violento entre ellos.

Lee también:

Tras aseguraron que los malos momentos y malos entendidos habían quedado atrás, y que la boda esta vez sí iba en serio, sin embargo, un nuevo desliz de Cristian habría sido la causa del punto final entre ellos.

Así lo aseguró Mariela, quien dijo se dijo agradecida por lo vivido con el cantante mexicano y afirmó que esta vez sí es definitivo el truene, así lo expresó en unos mensajes de texto enviados al programa "Sale el Sol".

En la cuenta oficial de Mariela ya no hay fotos con Cristian, aunque sí varias con Verónica Castro, la que iba a ser su suegra.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Revelan que la reina Isabel II tenía miedo de que William se convirtiera en rey “sólo quiere ser famoso”. Foto: Agencias / (Photo by Daniel RAMALHO / AFP)

Revelan que la reina Isabel II tenía miedo de que William se convirtiera en rey: “sólo quiere ser famoso”

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”. Foto: AFP

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber. Foto: AP/Matt Sayles, archivo

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber

Kim Kardashian: EFE

Kim Kardashian luce su figura en un espectacular traje de baño blanco en la playa

[Publicidad]