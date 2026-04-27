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Pese a que, hace sólo unos días, aseguró que se daría una pausa en el amor, y también en el sexo, ahora se le ve sonriente posando con su, la artista multidisciplinaria , conocida por dirigir una empresa musical millonaria.

Lo último que supimos del "gallito feliz" es que se encontraba celebrando que, a poco más de un año de reanudar sus estudios, ya se graduó de la preparatoria y, se prepara para la universidad; ahora festeja que ha vuelto a encontrar el amor.

En noviembre del año pasado, él y su ex, la argentina Mariela Sánchez, dieron a conocer que terminaban su relación, luego de una serie de atropellados acontecimientos que colocaron su vínculo frente a los reflectores.

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Y, aunque la mayoría esperaba que, repentinamente, el cantante de "Azul" presentase una nueva pareja, como ha hecho en el pasado, como él mismo expresó, se dio un tiempo para la música, su familia y también para el celibato.

"Ya me retiré, retirénse, ustedes también pueden, poco ap oco váyanse retirando, no sean así", dijo frente a su auditorio, en marzo.

Sin embargo, Castro ya encontró una pareja; fue ella quien confirmó la noticia de su noviazgo, cuando subió a sus redes una fotografía donde aparecen abrazados y visiblemente emocionados.

"Con mi amor en Nueva York" y "Revelación de novio" fue las frases que compartió Victoria Kühne.

También compartió una instantánea en sus historias, en la que aparecen mirándose frente a frente, mientras ella toma el rostro de Cristian.

¿Quién es Victoria Kühne, la novia de Cristan Castro?

Victoria Kühne, productora, empresaria, cantante y compositora. Foto: Instagram, vía @victoriakuhne
Victoria Kühne, productora, empresaria, cantante y compositora. Foto: Instagram, vía @victoriakuhne

En 2023, la revista "Forbes" dedicó un artículo a la joven, a quien destacó por su amplia trayectoria, pese a su juventud, esto derivado a que continúa con el legado de sus progenitores, que fundaron Victoria Records, la empresa de la que ahora es propietaria, cuando ella tenía 11 años.

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Se trata de una empresa que busca reivindicar la industria musical, otorgando más espacio a las artistas mujeres, segmentadas del negocio por los hombres; el proyecto, hace tres años, estaba valuado el alrededor de 25 millones de dólares.

No sólo artistas nacionales han trabajado con Victoria Records, como es el caso de Gloria Trevi e Intocable, sino que músicos de talla internacional también apuestan por la visión que Kühne impulsa, entre ellos The Strokes, Korn, Morrissey y M.I.A.

Victoria no sólo es productora, sino que también canta, desde los 14 años, cuando debutó en teatro musical y, con los años, lanzó su concepto como solista y compositora, siendo acreedora de dos nominaciones a los Premios Grammy.

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