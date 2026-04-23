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ya terminó la preparatoria, como dio a conocer una de las catedráticas que lo formó y, como todos los demás estudiantes, el cantante también celebrará su graduación y, expectante, ya desea continuar con el próximo grado de estudios que corresponde.

Fue en "Ventaneando" que, una de las profesoras de Castro, Carmina Quevedo, dio a conocer que ya ha concluido sus estudios medios superiores y, si bien, no especificó cuánto tiempo le llevó completarlos, la realidad es que, fue en marzo del 2025, cuando comenzó a reanudar sus estudios truncos, volviendo a la secundaria.

"El 13 de abril, nuestro estudiante, Cristian Castro, se ha convertido en egresado de sus estudios de preparatoria", expresó.

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Cuando retomó la etapa acádemica, hace un año, el cantante de "Azul" describió la experiencia como un "reencuentro lindo con el estudio" y ahora ya aspira con estudiar una licenciatura, como dijo al vespertino.

"Estoy ya con muchas ganas de poder entrar a mi universidad".

Para que Castro elija la profesión más afín a sus aptitudes, su coordinadora académica se encargá de evaluar qué carreras le sugerirá para que tome una decisión.

"Lo estamos guiando para que pueda tomar la mejor decisión de carrera; ojalá el ejemplo de Cristian pueda servir para todas esas personas que desean realizar sus estudios de bachillerato o continuarlos".

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Cristian agradece a su mamá por alentarlo a continuar estudiando

Cristian Castro, de niño, con su madre Verónica Castro. Foto: EL UNIVERSAL.
Cristian Castro, de niño, con su madre Verónica Castro. Foto: EL UNIVERSAL.

Mientras Castro espera, como sus otros compañeros, a celebrar su graduación, agradeció a su madre, la actriz Verónica Castro por su apoyo, pues confesó que fue ella quien lo alentó para retomar sus estudios, los cuales tuvo que truncar, cuando era sólo un adolescente, por priorizar su carrera como cantante.

"Me sentí muy motivado por ella pero, sobre todo, en deuda y con toda la familia".

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