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no sólo no se molestó porque se caracterizó de doña Florinda, su personaje en "", si no que hasta bromeó con el hecho, aseverando que, a su parecer, el intérprete de "Azul" lucía como una calca de sí misma.

Desde hace unas semanas, Castro se convirtió en la imagen de Vix, como parte de la cobertura que la plataforma hará de el Mundial de Fútbol de este año.

Y, en el último promocional en donde aparece el cantante, se le puede ver portando una peluca rubia, con tubos para cabello, tal y como los usaba doña Florinda, la mamá de Quico, en "El chavo del ocho", por lo que, su caracterización fue inmediatamente asociada al programa de Roberto Gómez Bolaños.

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En el comercial, en donde Vix lo llama "la tía Cristina", el cantante de "No podrás" habla del próximo aumento de precio de la plataforma, por lo que recomieda a aquellos interesados de ver toda la cobertura de partidos, contratarla antes del primero de abril.

Una de las que vio el mensaje fue Florinda Meza pero, más allá de atender a la promoción de la que se habla, la actriz se mostró gustosa del guiño que se hace a su personaje, al que dio vida de 1973 a 1980, años en que se grabó el programa.

La actriz hasta compartió una captura de pantalla del cantante, encarnando a la "Tía Cristina", afirmando que para ella, el parecido entra las dos es indiscutible.

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"¿Lo ví o lo soñé?, ¡Es mi gemela!, así hasta yo me apunto a ver con la tía Cristina los partidos del mundial", escibrió, geneando reacciones muiy postivas en sus seguidores, que aplaudieron a la actriz por tomar el comercial con buen humor.

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