Más Información

Una reflexión sobre la tecnología y el honor

Una reflexión sobre la tecnología y el honor

¿Cómo vivir la Ciudad de México? Un libro y una muestra lo explican

¿Cómo vivir la Ciudad de México? Un libro y una muestra lo explican

FIL Guadalajara se alista para vivir el arte de Barcelona

FIL Guadalajara se alista para vivir el arte de Barcelona

“Defecto de Influencers, ser  recomendadores de películas”: Jorge Ayala Blanco

“Defecto de Influencers, ser  recomendadores de películas”: Jorge Ayala Blanco

Presenta FIL Guadalajara su programa general

Presenta FIL Guadalajara su programa general

Vivir en la Ciudad de México, entre gentrificación y precariedad

Vivir en la Ciudad de México, entre gentrificación y precariedad

Elde “El Chavo del 8” se viralizó en los últimos días a través de redes sociales, provocando diversas reacciones entre los internautas. Carlos Villagrán, actor de Quico, sorprendió al público con su respuesta.

A través de redes sociales, Carlos Villagrán junto a Florinda Meza reaccionaron al ver la parodia que hizo el cantante durante el programa “Saturday Night Live”. Frases como el clásico “Chusma, chusma” o “Mamá” fueron adaptadas al inglés.

La actuación del intérprete de “Weltita” no pasó desapercibida y usuarios destacaron que logró capturar la esencia graciosa del personaje, incluso imitando sus característicos cachetes inflados que se han visto en sus múltiples adaptaciones.

Lee también

Inmediatamente después de que se viralizó el sketch, el actor original de Quico, Carlos Villagrán, contestó con humor y prometió cantar la canción del "El Sapito" en su versión Bad Bunny.

"@badbunnypr me tocará cantar ‘El sapito a tu estilo’. Ayúdenme a que Benito lo vea", escribió Villagrán.

Lee también

A través de YouTube y redes sociales, fans de “El Chavo del 8” compartieron sus opiniones respecto al sketch protagonizado por:

  • Andrew Dismukes como “El Chavo”
  • Bad Bunny como “Quico”
  • Chloe Fineman como Doña Florinda
  • Sarah Sherman como La Chilindrina
  • Kenan Thompson como “El Señor Barriga”

"Como argentino-estadounidense, puedo decir que El Chavo es lo que nos une a todos los latinos", "Esto fue un regalo. Gracias SNL", "Soy mexicano y debo admitir que Bad Bunny lo hizo increíble".

Aunque actualmente Carlos Villagrán ya no interpreta al personaje en televisión, sí ha estado presente con Quico en circos y en diversas campañas publicitarias como “Cruza Legal”, donde advirtió sobre los peligros de los coyotes.

El superó 1,7 millones de visualizaciones en YouTube y actrices como Florinda Meza comentaron sobre este pequeño homenaje que el boricua rindió al famoso programa de televisión.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

El incómodo momento entre Jennifer Lopez y Ben Affleck que desató rumores de una nueva oportunidad en el amor. Foto: AP

El incómodo momento entre Jennifer Lopez y Ben Affleck que desató rumores de una nueva oportunidad en el amor

Madrina de Christian Nodal lo defiende ante críticas por Inti: "No es un padre ausente" Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Madrina de Christian Nodal rompe el silencio ante críticas por no visitar a Inti y revela que el cantante sufrió mucho con Belinda

El rey Carlos se siente traicionado por polémica entrevista del príncipe William: "No se hablan", aseguran. (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

El rey Carlos se siente traicionado por polémica entrevista del príncipe William: "No se hablan", aseguran

Emiliano arremete contra Ángela y Nodal: "No vengo cantando ópera desde los 4 años ni traigo tatuaje de tendedero". Foto: Instagram / AFP

Emiliano arremete contra Ángela y Nodal: "No vengo cantando ópera desde los 4 años ni traigo tatuaje de tendedero"

Heidi Klum rompe las reglas del recato y desfila con vestido lencero en la Semana de la Moda de París. Foto: EFE

Heidi Klum rompe las reglas del recato y desfila con vestido lencero en la Semana de la Moda de París