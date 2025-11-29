Más Información

Inicia la FIL de Guadalajara con el llamado de Amin Maalouf: "O sobrevivimos juntos, o desaparecemos juntos"

“Ya nos recuperamos de la pandemia”: arranca la FIL Guadalajara

Goya espectacular: Un libro reúne grabados que exponen al artista sublime

Mis pasiones: el cielo y las estrellas

Leonardo Padura aborda la pobreza de jubilados cubanos en su nuevo libro "Morir en la arena"; “mis novelas obligan de alguna forma a hablar de la situación de Cuba"

Benjamín Barajas Sánchez comparte su pasión por la lectura y escritura

Once años han pasado desde la muerte de , sin embargo, su recuerdo sigue presente en las personas que tocó con su trabajo y sobre todo en aquellos que compartieron con él.

Este pasado 28 de noviembre las redes sociales se llenaron de mensajes para honrar la memoria del comediante, pero uno de los que destacó fue el de , el entrañable Señor Barriga de "El chavo del 8".

A través de su cuenta oficial de X, el actor compartió un emotivo mensaje para Bolaños, en el que no sólo destacó lo mucho que lo extraña, también expresó el cariño que le sigue teniendo:

"Han sido 11 años ya, pero sigues presente en mi vida.Te admiro, te honro y te agradezco, al igual que millones; por las sonrisas", escribió.

Estas palabras fueron acompañadas por una imagen muy especial, una en la que ambos comediantes aparecen caracterizados de El Botija y El Chómpiras, personas que interpretaban en Los Caquitos, uno de los segmentos más recordados de los programas de Chespirito.

Los usuarios no tardaron en reaccionar y, además de compartir la nostalgia de Vivar, también agradecieron compartir sus recuerdos con algunas frases icónicas de los programas:

"Leer esto me pone muy barriga, señor triste", "Gracias por regalarnos miles de momentos llenos de alegría y buen humor", "Gracias por todas las barrigas, señor risas. En alguna época de mi existencia lo único que me hacía reír fue El Chavo del 8", "Gran pareja El Botija y el Chómpiras que cada dos por tres siempre metía la pata", son algunos mensajes que se pueden leer.

