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no quiere foco para su romance con Cristian Castro, el cual ella misma destapó en redes sociales hace unos días, la productora musical, compositora y empresaria originaria de Monterrey expresó que quiere mantener en la intimidad los detalles de su relación, eso sí, elogió la voz del cantante.

Victoria compartió que a Verónica Castro, la madre de Cristian, la conoce desde que era una niña porque es amiga de sus padres, confesó que ha habido cercanía entre ambas familia tiempo atrás.

"Es alguien con quien crecí", precisó al reportero Poncho Pérez.

Sobre que Verónica le dio el "visto bueno como nuera", Victoria confesó que le tiene mucho cariño y admiración.

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"Yo la adoro, es alguien a quien admiro profundamente, la respeto, la quiero, mis papás la conocen desde que yo era una bebé".

Victoria Kühne y Cristian Castro acaban de comenzar una relación de noviazgo, como dio a conocer la artista multidisciplinaria. Fotos: Instagram, vía @victoriakuhne
Victoria Kühne y Cristian Castro acaban de comenzar una relación de noviazgo, como dio a conocer la artista multidisciplinaria. Fotos: Instagram, vía @victoriakuhne

¿Qué dijo Victoria Kühne sobre Cristian Castro?

Aunque Victoria Kühne se negó a responder desde cuándo tiene un romance con Cristian Castro, sí elogió la voz, la calificó como el mejor cantante del mundo.

"El mejor vocalista no sólo de latinoamérica, sino del mundo entero, para mí no hay un mejor cantante en el mundo entero, o sea su habilidad vocal supera la de todos los artistas con los que yo he colaborado", dijo.

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Cuando la cuestionaron sobre cómo calificaba su relación, insistió con su deseo de mantener en privado los detalles, incluso archivó la foto en la que aparece abrazando al intérprete de "Azul".

"La calificaría como muy privada, muy personal", expresó; no descartó que pronto pueda haber una colaboración musical entre ambos, pues ella es cantante y encabeza la casa productora Victoria Films y se desempeña como presidenta del Patronato del Festival Internacional de Santa Lucía.

rad

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