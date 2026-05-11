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niega ser novio de y desmiente haber llegado a sostenter una relación con ella en los días pasados, como la joven productora aseguró en sus redes sociales, en donde, a través de fotografías, donde lucían muy cercanos, se refirió al cantante como su "amor" y su "novio".

El intérprete de "Azul" fue captado en su arribo a México, por las cámaras de "Ventaneando" y, antes de dejar las instalaciones del aeropuerto, aclaró que nunca fue pareja de Kühne, como ella dio a conocer a través de sus redes sociales.

Después de que Victoria publicara diferentes fotografías, junto a Cristian, acompañadas de las frases "con mi amor en Nueva York" y "revelación de novio", el cantante aseguró que se trató de una mala interpretación y se limitó a describir su vínculo con la productora como de "colegas".

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"En realidad, creo que fue como, no sé..., se dio como ese... ¿chispazo?, de que éramos novios, pero no, somos colegas, amigos", expresó.

Reconció que en Kühne ve a una artista admirable y con la que le gustaría seguir colaborando, pero descartó cualquier tipo de sentimiento amoroso por ella.

"Obviamente me interesa mucho estar en contacto con ella, porque tiene muchos proyectos muy lindos, y porque me ofrece su estudio y todo eso, me interesa mucho como productora, me interesa muchísimo, pero mejor..., tranquilo", señaló.

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Castro no sólo negó tener una relación con la regiomontana, sino que expresó que, si está sin pareja, no es porque quiera, ya que le hace falta el afecto de un buen amor.

"Forzadamente (solitario), sí..., la verdad, muy triste porque, la verdad, no me gusta estar solo, no me gusta", reiteró.

Fue apenas el 30 de abril que, en un encuentro con medios, Victoria Kühne dijo que, la relación que sostenía con el cantante se caracterizaba por ser "muy privada" y "muy personal", así como lo elogió y lo llamó "el mejor vocalista, no sólo de latinoamérica, sino del mundo entero".

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Hasta el momento, Kühne -que estuvo hospitalizada la semana pasada- no ha reaccionado ni hecho ningún pronunciamiento relacionado a las últimas declaraciones del hijo de Verónica Castro.

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