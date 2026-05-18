Un tráiler que presuntamente presentó una falla en el sistema de frenos provocó un choque múltiple el mediodía de este lunes la tarde de este lunes en el cruce de avenida Constituyentes y Parque Lira, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad embistió inicialmente a un automóvil particular y a una camioneta, para después impactarse contra el bajo puente ubicado en la zona. A consecuencia del percance, al menos otros tres vehículos resultaron afectados metros adelante.

Tráiler provoca choque múltiple en avenida Constituyentes; una persona resultó lesionada. Foto: Especial.

Servicios de emergencia acudieron al lugar tras el accidente registrado en ambos sentidos de la vialidad, donde se generó una importante afectación al tránsito vehicular.

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Paramédicos atendieron a una persona lesionada con contusiones leves; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital, ya que recibió atención en el sitio.

Tráiler provoca choque múltiple en avenida Constituyentes; una persona resultó lesionada. Foto: Especial.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron labores de abanderamiento y coordinaron maniobras con una grúa para retirar las unidades involucradas y liberar la circulación en avenida Constituyentes.

Hasta el momento, autoridades capitalinas no han reportado personas con lesiones de gravedad y continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

dmrr