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Un tráiler que presuntamente presentó una falla en el sistema de frenos provocó un choque múltiple el mediodía de este lunes la tarde de este lunes en el cruce de y Parque Lira, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad embistió inicialmente a un automóvil particular y a una camioneta, para después impactarse contra el bajo puente ubicado en la zona. A consecuencia del percance, al menos otros tres vehículos resultaron afectados metros adelante.

Tráiler provoca choque múltiple en avenida Constituyentes; una persona resultó lesionada. Foto: Especial.
Tráiler provoca choque múltiple en avenida Constituyentes; una persona resultó lesionada. Foto: Especial.

Servicios de emergencia acudieron al lugar tras el accidente registrado en ambos sentidos de la vialidad, donde se generó una importante afectación al tránsito vehicular.

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Paramédicos atendieron a una persona lesionada con contusiones leves; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital, ya que recibió atención en el sitio.

Tráiler provoca choque múltiple en avenida Constituyentes; una persona resultó lesionada. Foto: Especial.
Tráiler provoca choque múltiple en avenida Constituyentes; una persona resultó lesionada. Foto: Especial.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana () realizaron labores de abanderamiento y coordinaron maniobras con una grúa para retirar las unidades involucradas y liberar la circulación en avenida Constituyentes.

Hasta el momento, autoridades capitalinas no han reportado personas con y continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

dmrr

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