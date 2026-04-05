Entre 2019 y 2025 México registró una disminución del 27.2% en el promedio diario de muertes violentas de mujeres registradas como feminicidio y homicidio doloso, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El país alcanzó su punto máximo en 2019 con 10.54 víctimas diarias, nivel que se mantuvo sin cambios notables los siguientes tres años. En 2020 y 2021 el promedio fue de 10.33, mientras que en 2022 se ubicó en 10.38, lo que refleja un largo periodo con altos niveles de violencia contra las mujeres.

A partir de 2023, el promedio de víctimas diarias mostró una reducción, al reportar 9.41 víctimas diarias, para 2024 esta cifra descendió ligeramente a 9.33. Sin embargo, 2025 fue el año en que los feminicidios y homicidios de mujeres registraron una caída significativa, al ubicarse 7.67 víctimas diarias, rompiendo por primera vez en más de 10 años, el umbral de 9 a 10 casos al día.

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Promedio diario de muertes violentas de mujeres a nivel nacional / Captura de pantalla

Feminicidios y homicidios de mujeres en 2026

El inicio de 2026 muestra una baja en los casos de feminicidio en el país. De acuerdo con datos del SESNSP, entre enero y febrero se registraron 94 víctimas en total, una cifra menor en comparación con años recientes, donde los primeros meses los casos mensuales superaban las 70 víctimas diarias.

Mujeres víctimas de feminicidio en México / Captura de pantalla

En el informe de violencia contra las mujeres, son cuatro los estados que concentran el 41% de las víctimas de feminicidio:

Sinaloa

Ciudad de México

Veracruz

Chiapas

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En cuanto a los homicidios dolosos de mujeres en México, el primer bimestre de 2026 acumula 225 víctimas. Informes detallan que el mínimo mensual fue de 95 casos, una de las cifras más bajas recientes.

Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Baja California son las entidades que concentran el 39.1% de las víctimas mujeres de homicidio doloso en el país.

Mujeres víctimas de homicidio doloso / Foto: Especial

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