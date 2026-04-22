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Un fatal accidente automovilístico registrado en la carretera federal Frontera-Ciudad del Carmen cobró la vida de al menos tres elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y dejó a otros tres heridos de gravedad.

El percance ocurrió a la altura del ejido Nueva Esperanza, cuando la unidad oficial en la que se transportaban los uniformados colisionó de frente contra un camión de carga.

Debido a la fuerza del impacto, el vehículo militar comenzó a incendiarse casi de inmediato.

Testigos en la zona señalaron que, tras el golpe, varios elementos salieron proyectados de la unidad, quedando tendidos sobre la carpeta asfáltica y en terrenos baldíos aledaños.

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Elementos de la misma corporación fueron los primeros en arribar al sitio para brindar los primeros auxilios y rescatar a los sobrevivientes de entre las llamas.

Sin embargo, se reportó un saldo fatal de tres elementos fallecidos, dos que perdieron la vida en el Hospital Naval de Frontera y uno más durante el traslado al Hospital Militar en Villahermosa.

Además de que otros tres elementos fueron reportados con lesiones de diversa consideración.

Ante el hecho, la circulación en la vía federal se vio severamente afectada durante varias horas mientras los cuerpos de emergencia y peritos realizaban las maniobras para sofocar el fuego y retirar las unidades siniestradas.

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afcl

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