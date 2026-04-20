Coatlán del Río, Mor.- El Gobierno de Morelos solicitará a la federación una revisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), al considerar que una parte importante de las medidas impuestas desde agosto del 2015 ya ha sido cumplida.

En conferencia de prensa, la secretaria de las Mujeres en Morelos, Clarisa Gómez Manrique, sostuvo que tanto el Estado como los municipios han avanzado en la implementación de acciones, sin embargo, la violencia va en aumento y en lo que va del año los colectivos han contabilizado 33 crímenes violentos de mujeres en la entidad.

Gómez Manrique destacó avances como la operación de dos centros de justicia para mujeres en los municipios de Cuernavaca y Yautepec, la continuidad de campañas de difusión y la preparación de una nueva estrategia en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia.

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Además, resaltó el trabajo de los municipios en mejoras en servicios como el alumbrado público, una de las medidas consideradas para prevenir agresiones en espacios urbanos.

Explicó que la solicitud formal busca que la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal evalúe el estado actual de la alerta en Morelos, determine el grado de cumplimiento de las acciones establecidas y delimite las pendientes.

Sin embargo, los colectivos de mujeres señalan que la violencia no cesa y sólo este 2026 suman 33 feminicidios. El último ocurrió la madrugada del sábado en la inauguración de un bar en Ayala, donde también se reportó el asesinato de siete hombres.

Frente a la continuación de los feminicidios en Morelos, la secretaria de las Mujeres, afirmó que “la violencia contra las mujeres es un tema estructural de fondo, es una situación que no se arregla de la noche a la mañana.

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Gómez Manrique afirmó que la aspiración de este gobierno es salir de la Alerta de Violencia de Género. “Queremos que no haya más feminicidios, más violaciones, abusos sexuales, hostigamientos. Muchos delitos que por ser mujeres, pues nosotras los vivimos, pero es una situación que le vamos a seguir dando frente, no vamos a parar”, dijo.

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