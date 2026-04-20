La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 38 votos a favor, el dictamen de la reforma al artículo 73 de la Constitución, para expedir una ley general en materia de feminicidio que establezca el tipo penal y las sanciones.

La reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo federal, establece que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en materia de feminicidio dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia del feminicidio continuarán vigentes hasta la entrada en vigor de la ley general que emita el Congreso de la Unión.

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La reforma señala que el régimen transitorio de en dicha ley deberán establecerse los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

La diputada Irais Reyes (MC) aseguró que la homologación normativa no es suficiente para enfrentar el delito de feminicidio, y es urgente fortalecer los refugios, garantizar órdenes de protección efectivas, invertir en educación con perspectiva de género y asegurar que cada institución del Estado actúe con debida diligencia reforzada, como lo exigen los estándares internacionales.

"Ningún decreto, por sí solo, va a detener la violencia feminicida en México; los datos así lo demuestran, entre 2015 y 2021, los feminicidios crecieron de manera sostenida, pasaron de 413 casos en 2015 a 982 en 2021, el máximo histórico registrado. No basta con castigar mejor; hay que prevenir, proteger y responder a tiempo", dijo.

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La diputada Julieta Vences (Morena) dijo que es de suma importancia legislar en contra del feminicidio.

"El feminicidio no es un hecho aislado ni un delito más, es la expresión más brutal de un sistema de desigualdad que históricamente ha colocado a las mujeres en una situación de vulnerabilidad, mujeres que les han quitado la vida, a mujeres que eran hijas, eran hermanas, eran madres", expresó.

Y subrayó que crímenes sucedidos en el país, como el de las mujeres de Juárez y las del campo algodonero no pueden volver a suceder.

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"Estos son datos de la historia que no podemos permitir que vuelvan a suceder, estos casos nos recuerdan que la impunidad también mata y que la falta de actuación del Estado tiene consecuencias irreparables", dijo.

El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que (PRI) señaló que en el 2025 se registraron más de 700 feminicidios, pero la cifra real es mucho mayor porque miles de asesinatos de mujeres no son investigados como tal.

"Del 2019 al 2026 se han acumulado más de 6 mil 400 feminicidios, menos del 15 por ciento de los casos se judicializan", refirió.

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