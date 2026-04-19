Alana Anisio Rosa, de 20 años, rechazó al hombre de su gimnasio que no dejaba de enviarle flores. Un mes después, él irrumpió en su casa y la apuñaló unas 50 veces con una navaja.

Su madre, Jaderluce Anisio de Oliveira, se encontró con la escena en febrero al regresar a su casa en São Gonçalo, Brasil, al otro lado de la bahía de Rio de Janeiro.

"Siguió apuñalándola, una y otra vez", dijo Oliveira a la AFP. "Mi salón estaba cubierto de sangre".

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Mientras Alana se recuperaba de múltiples cirugías, se hicieron virales en TikTok videos de hombres golpeando y apuñalando maniquíes con el eslogan: "Entrenando por si ella dice 'no'".

"Lo que me sucedió no puede, no debe, olvidarse. Aunque sobreviví, como muchas otras víctimas, lo ocurrido sigue siendo brutal. Nosotras, las mujeres, no estamos seguras en la calle, en el trabajo, en el gimnasio, ni siquiera en nuestros propios hogares, el lugar donde nos sentimos más seguras, donde deberíamos estarlo", añadió Rosa tras recuperarse.

VIDEO 🇧🇷 Alana Rosa, 20, attends the first hearing in a Brazilian trial of a man accused of trying to kill her after she refused to date him. Sampaio allegedly stabbed Rosa more than 40 times with a pocket knife. The case has reignited debate over domestic violence in Brazil pic.twitter.com/yrFQkaG6Bi — AFP News Agency (@AFP) April 17, 2026

En un video, publicado en las redes sociales de su madre, Alana dijo que necesitaba un momento de privacidad, por lo que no había hablado antes, pero que sintió la necesidad de alzar la voz para exigir justicia. La primera audiencia del caso fue el día 15 en el Foro Alcântara de São Gonçalo.

Alana también expresó su gratitud por el apoyo y las oraciones por su recuperación. Estuvo hospitalizada casi un mes en el Hospital y Clínica São Gonçalo y, a principios de marzo, recibió el alta en silla de ruedas, entre los aplausos del equipo médico, que también le escribió una carta.

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"¡Mi hija ganó esta batalla! Si Dios quiere, ahora es momento de seguir adelante, estudiar y convertirse en una gran doctora, que es su sueño", dijo la madre en aquel entonces.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo recientemente que "los hombres se están volviendo cada vez más inhumanos y violentos" en el país.

Rosa fue inducida a un coma y se sometió a múltiples cirugías antes de recuperarse. El caso conmocionó a Brasil y atrajo la atención nacional no solo por su brutalidad, sino también por el contenido misógino generalizado en las redes sociales y los crímenes contra las mujeres.

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