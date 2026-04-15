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São Paulo. Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó investigar al senador y candidato presidencial por un posible delito de calumnias contra el mandatario, , confirmaron este miércoles fuentes oficiales.

El magistrado determinó la apertura de una investigación policial a partir de un mensaje en las redes sociales del hijo mayor del expresidente, en el que vinculó a Lula con el tráfico internacional de drogas y armas, el apoyo a grupos terroristas y fraudes en las elecciones.

La decisión del juez, conocido por investigar en el pasado al magnate y al propio Jair Bolsonaro, hoy en prisión por tramar un , es del lunes, pero trascendió este miércoles.

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La investigación será llevada por la Policía Federal, que tendrá un plazo de 60 días para realizar las diligencias que considere, y responde a una petición del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

El motivo concreto fue un mensaje de Flávio Bolsonaro publicado en sus redes el pasado 3 de enero, en el cual aprovechó la captura del presidente venezolano, , por parte de fuerzas de élite estadounidenses, para atacar a Lula.

"Lula será delatado. Es el fin del Foro de São Paulo (agrupación latinoamericana de partidos de izquierda): tráfico internacional de drogas y armas, blanqueo de dinero, apoyo a y dictaduras, elecciones fraudulentas...", afirmó el senador.

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Flávio, que ya aparece por delante de Lula en algunos sondeos de cara a una eventual segunda vuelta de las elecciones de octubre en , acompañó su manifestación con una foto de la captura de Maduro hecha con y otra de una noticia sobre la convocatoria de una reunión de urgencia del Gobierno brasileño para tratar el asunto.

La Fiscalía apoyó la apertura de la investigación contra el hijo mayor de Jair Bolsonaro, pues considera que su publicación se produjo en un "ambiente virtual público, accesible a miles de usuarios", según recogió De Moraes en el fallo, al que tuvo EFE.

En este sentido, señaló que el mensaje "atribuye falsamente, de manera pública y vejatoria, hechos delictivos al presidente de la República".

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"Los elementos recabados, por lo tanto, presentan indicios concretos de la actuación del parlamentario", apuntó el Ministerio Público.

Flávio Bolsonaro manifestó en una nota su "profunda extrañeza" por la decisión del Supremo, que calificó de "jurídicamente frágil" e interpretó como "un intento claro de restringir la y el libre ejercicio del mandato parlamentario".

El senador también cargó contra el juez De Moraes, a quien definió como "figura central del reciente desequilibrio democrático".

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"Reiteramos que no cederemos ante intimidaciones ni al uso del aparato policial y judicial para silenciar a la oposición", añadió.

La apertura de la trascendió el mismo día en que una encuesta elaborada por la firma Quaest situó a Flávio Bolsonaro con un 42 % de las intenciones de voto, dos puntos por encima de Lula, con miras a una eventual segunda vuelta de los comicios.

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