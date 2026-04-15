En un hecho sin precedentes, Concacaf y Netflix firmaron un acuerdo mediante el cual la plataforma estadounidense adquiere los derechos en exclusiva para transmitir en México los partidos de la Selección Mexicana a partir del próximo año. En ninguna parte del mundo se ha dado una situación como ésta, en la que un acuerdo comercial obliga a los seguidores a pagar para ver los partidos de su equipo nacional.

El tema es de tal impacto, por la tradición futbolera y por el volumen de seguidores que este deporte tiene en México, que incluso Morena ya ha presentado una iniciativa de ley que busca evitar que se dé esta situación. Desgraciadamente, el acuerdo firmado ayer implica ya un antecedente que limita el acceso amplio y gratuito a los partidos de la Selección.

Este tipo de acuerdos puede romper con un ritual colectivo que durante décadas estuvo al alcance de cualquier hogar con televisión abierta. Ahora podría quedar sujeto a una suscripción, lo que deja fuera a quienes no tienen conexión estable a internet o no pueden asumir el costo de una plataforma.

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Respaldo a directora deriva en cuestionamientos a YosStop

La denuncia de la directora María Barrón sobre una agresión que sufrió al salir de una filmación, al ser golpeada por una desconocida en la colonia Roma, encendió la conversación en redes y generó una ola de apoyo público. Figuras de distintos ámbitos se sumaron con mensajes de respaldo, entre ellas Cey Wushu, Michell Tanori, Susana Zabaleta, Verónica Merchant, Consuelo Duval, Daphne Montesinos e Isabel Fernández.

En medio de ese respaldo, el comentario de YosStop provocó una reacción distinta. Usuarios la señalaron de intentar aprovechar el tema y le recordaron polémicas pasadas en las que fue acusada de ejercer violencia digital contra otra mujer.

Los señalamientos escalaron y parte de la conversación se desplazó hacia su figura. El caso dejó ver cómo en redes el foco puede cambiar rápido, no solo por lo que se dice, sino por quién lo dice y el historial que carga. Y que la polémica de la exyoutuber la seguirá por mucho tiempo.

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Katie Barberi se suma a rodaje con Pedro Pascal en el Centro Histórico

La rubia mexicana Katie Barberi se integró al elenco de “De noche”, producción que encabeza Pedro Pascal y que tuvo llamados recientes en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El personaje del actor chileno tiene escenas dentro de un hotel de la zona, donde también participó la actriz.

Para su papel, Barberi recurrió a detalles de época en la caracterización, como el uso de uñas tipo media luna, una moda que busca replicar en pantalla. Su participación fue breve, con un par de días de rodaje.

La actriz ha trabajado antes en proyectos internacionales como "Saw X" y la serie "Chicago Fire". La producción, dirigida por Todd Haynes, continuará filmaciones en locaciones exteriores de la capital durante el fin de semana.

La actriz compartirá créditos con Pedro Pascal. Foto: Instagram.

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