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El regreso de Angélica Rivera a Televisa ha sido más que productivo; y es que, la actriz suma más de 7 millones de espectadores gracias a la repetición de "Destilando amor", telenovela que protagonizó en 2007, y "Con esa misma mirada", serie que ya lleva tres temporadas.

Sin embargo, aunque Rivera regresó lo hizo sin ataduras: graba lejos del ojo público y de la prensa, no tiene contrato de exclusividad y sólo acepta trabajos de corta duración.

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Elsa Aguirre recibe homenaje en Cuernavaca

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, encabezó un homenaje a Elsa Aguirre por sus 80 años de carrera artística.

La ceremonia, que se realizó en el Teatro Ocampo de Cuernavaca, lució repleta de fans y de figuras de la época de oro del cine nacional.

La primera actriz se mostró conmovida por las muestras de cariño y agradeció al público por todo el apoyo que ha recibido.

La primera actriz fue homenajeada por su carrera artística. Foto: Especial.
La primera actriz fue homenajeada por su carrera artística. Foto: Especial.

Lalo Escalante hace “patrocinadora” a Mariana Rodríguez

El influencer Lalo Escalante volvió a mover conversación en redes, pero ahora con un giro inesperado. En uno de sus videos, donde suele dar dinero a trabajadores de la tercera edad del sector de la construcción, a cambio de respuestas espontáneas, llamó la atención que esta vez entregaba 200 pesos en lugar de los 500 habituales. Entre los comentarios apareció Mariana Rodríguez Cantú, influencer y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, preguntando por qué el cambio, lo que abrió la puerta a que el propio creador la involucrara en la dinámica.

Sin pensarlo mucho, Lalo respondió que “necesitaban a Mariana como patrocinadora oficial”, y la sorpresa vino cuando ella contestó que aceptaba.

La interacción no tardó en viralizarse y provocar reacciones entre quienes celebraron el cruce, pero también dejó una escena curiosa: un video pensado para redes terminó tocando la puerta de la política o quizá evidenciando que, en internet, esa frontera ya ni se distingue.

Foto Instagram @marianardzcantu
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