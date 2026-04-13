Mientras el mundo entero se prepara para la próxima Copa de Futbol, Eugenio Derbez tendrá que "pelear" contra ella. Y es que, en plena fiebre mundialista, el actor y comediante estrenará su nueva serie animada “Circo Gómez”.

La producción, que llegará a través de ViX, tendrá la difícil tarea de captar la atención de la audiencia en un momento en el que la afición futbolera tomará las calles, las pantallas y el streaming.

En paralelo, también se reporta que Prime Video habría decidido no continuar con la segunda temporada de “P&%$tAS redes sociales”, serie protagonizada por Azul Guaita, quien actualmente ha ganado visibilidad por su participación en “Como agua para chocolate”.

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Pablo Perroni estrena romance con Axel Santos

Pablo Perroni ha vuelto a creer en el amor. El actor reconoció públicamente su relación con Axel Santos, un joven artista a quien conoce desde hace más de una década y con quien ha compartido proyectos laborales.

Fue a través de una tierna postal que la pareja gritó a los cuatro vientos su amor. En la imagen se puede ver a la pareja en camerino del Teatro Milán, además del mensaje: “Un día tan importante como hoy no sería igual sin tu amor y tu apoyo”. Perroni, por su parte, contestó sin mayores rodeos: “Te amo”.

El también director, quien ha hablado abiertamente sobre su orientación sexual, también aseguró que su hija María está al tanto del romance y fue una de las primeras en felicitarlo.





Fidelidad a AC/DC a prueba del tiempo... y de escaleras

Los fans de AC/DC demostraron que no hay edad para ser un verdadero fan. En plena fiebre por los conciertos de la banda en México, uno de ellos llamó la atención de las redes sociales, y es que, completó su clásico look rockero con una andadera en la que se apoyaba para caminar.

La imagen, publicada por el medio Puro Rock, no tardó en hacerse viral en redes sociales y desatar la empatía de los usuarios. Hubo desde quienes lo llamaron “un guerrero de mil batallas”, mientras que otros pedían a los asistentes al show que lo dejaran pasar hasta adelante y lo cuidaran entre todos.

La banda de rock AC/DC en su concierto en el estadio GNP. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL.

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