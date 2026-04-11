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Con el estreno de la biopic de cada vez más cerca, decidió hacer un ajuste que no pasó desapercibido: retiró de su catálogo el documental “Leaving Neverland”, donde se abordan las acusaciones de abuso que resurgieron en 2019.

En su lugar, la plataforma mantiene títulos como “This Is It” y “Moonwalker”, centrados en la faceta artística del llamado “Rey del pop”. El movimiento llega justo cuando la nueva película busca contar su historia… sin ese capítulo incómodo en primer plano. Casualidad o estrategia, lo cierto es que el catálogo también cuenta su versión.

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Cruz Azul: De serie a película… por decisión de taquilla

Lo que iba a ser una serie terminó convertido en película, y la razón tiene nombre: Cinemex. “Azul oscuro, azul celeste”, proyecto sobre la cooperativa que maneja a un equipo de futbol, fue pensado originalmente como una serie de cinco episodios de 40 minutos.

Pero la cadena exhibidora vio el material y quiso llevarlo a salas. Como no proyecta series, propuso adaptarlo a formato de película. Los creadores aceptaron y rearmaron la historia en menos de dos horas.

El resultado llegará en medio de la fiebre mundialista. Junto a este proyecto, otras producciones nacionales también apuestan por el futbol: el 22 de abril se estrena “Familia del Barrio: el quinto partido” y para otoño se espera una serie sobre el Atlante. Veremos si golean en las salas.

Escena del documental "Azul Oscuro, Azul Celeste".
Escena del documental "Azul Oscuro, Azul Celeste".

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El Haragán presume legado… hasta en la batería

Luis Antonio Álvarez Martínez celebra que su proyecto, El Haragán y Cía, no solo ha trascendido en escuchas, sino también en generaciones. Su actual baterista, por ejemplo, nació cuando el vocalista ya llevaba años en la música, tras iniciar su carrera a los 12.

Levith, del 87, y El Haragán, del 89, se unieron en 2016. Ahora, su líder lo resume entre risas: “A ese chamaco lo cargué yo”, nos dijo, dejando claro que el tiempo pasa… pero el rock del Haragán se mantiene sin fecha de caducidad.

El Haragán y Cía. Foto: Instagram oficial.
El Haragán y Cía. Foto: Instagram oficial.
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