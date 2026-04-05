Las vacaciones no siempre implican salir de la ciudad. A veces, el plan más efectivo es quedarse en casa y dejar que una historia se apodere de la rutina. Hay series diseñadas para verse sin pausa, de esas que convierten un “sólo un capítulo más” en un maratón completo.

Aquí tres opciones de abogados, médicos y ciencia ficción para perder la noción del tiempo durante estos días de descanso.

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"Suits"

El primer maratón arranca en un despacho de abogados donde las reglas importan… hasta que alguien decide romperlas.

“Suits” o “La Ley de los Audaces” construye su tensión a partir de un secreto que atraviesa toda la serie, un joven con memoria fotográfica ejerce como abogado sin haber pisado la facultad de derecho, mientras su mentor se convierte en cómplice de una mentira que crece episodio a episodio.

Más allá de los casos legales, la serie se sostiene en las relaciones de poder, las lealtades cambiantes y el desgaste emocional de competir en un entorno donde ganar lo es todo.

Ideal para quienes buscan diálogos rápidos, giros constantes y personajes que te harán amarlos y reír con ellos

Disponible: Netflix

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"The Pitt"

Si lo tuyo es la adrenalina, “The Pitt” ofrece una experiencia distinta, cada episodio cubre una hora real dentro de un turno de 15 horas en un hospital. El resultado es una narrativa tensa, casi en tiempo real, donde cada decisión médica puede cambiar el destino de un paciente.

La serie no solo se centra en los casos clínicos, sino en el desgaste físico y emocional del personal médico. Entre la falta de recursos, la presión constante y los conflictos personales, el hospital se convierte en un espacio donde la vocación choca con la realidad.

Es un maratón que atrapa por su ritmo y por la sensación de urgencia permanente: no hay pausas, no hay capítulos de relleno, solo una cadena de decisiones que se acumulan hasta el límite.

Disponible en: HBO Max

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"Love, death & robots"

Para quienes prefieren historias más breves pero intensas, “Love, Death & Robots” funciona como un maratón distinto. No sigue una sola trama: cada episodio presenta un universo nuevo, con estilos de animación y narrativas completamente diferentes.

Desde futuros distópicos hasta relatos íntimos sobre tecnología y humanidad, la serie explora los límites de la ciencia ficción en formatos cortos. Esa estructura permite ver varios episodios seguidos sin saturarse, pero también invita a detenerse en cada historia y sus implicaciones.

Disponible en: Netflix

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