São Paulo.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro pidió autorización a la Corte Suprema para recibir la visita en prisión de un diplomático estadounidense cercano al mandatario Donald Trump, confirmaron fuentes del tribunal.

Bolsonaro, condenado a por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022, solicitó permiso para encontrarse este mes con el activista conservador Darren Beattie, nombrado recientemente como consejero de políticas para Brasil.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso por golpismo contra el exmandatario, es el responsable de evaluar la petición.

Durante su visita a Brasil, se espera que el asesor de Trump se reúna con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y principal candidato de la derecha a las elecciones del próximo mes de octubre, de acuerdo con medios locales.

Beattie acusó en el pasado a De Moraes de ser "el principal arquitecto del complejo de censura y persecución contra Bolsonaro y sus seguidores" y defendió la imposición de sanciones contra el juez.

El Gobierno de Trump incluyó el año pasado al magistrado en una lista de violadores de derechos humanos y congeló los bienes y activos que este pudiera tener en el país, como parte de una campaña de presión para tratar de frenar el proceso judicial contra el exmandatario (2019-2022).

Sin embargo, las sanciones fueron levantadas unos meses después, en medio de las negociaciones con el Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para rebajar las tensiones entre los dos países.

Si bien Lula aún es considerado el favorito para ganar los comicios, Flávio Bolsonaro ha ido recortando distancias en los sondeos de opinión y en algunos ya aparece incluso empatado técnicamente.

