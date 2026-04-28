Coatetelco, Mor.- Un cuerpo calcinado de hombre fue localizado esta mañana al interior de un mototaxi incendiado en la zona rural de Coatetelco, surponiente del estado.

Un campesino que se dirigía a sus labores descubrió la unidad siniestrada y dio aviso a las autoridades.

Elementos de la Policía confirmaron que dentro de la estructura metálica del vehículo yacían los restos de una persona sin vida. La zona fue acordonada de inmediato por fuerzas estatales para preservar la escena del crimen.

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Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cadáver, cuya identidad y sexo no han sido determinados debido al grado de calcinación.

Ejecución en Cuernavaca

En un hecho distinto, un hombre fue asesinado a balazos la noche del lunes frente a su domicilio en la colonia Jardines de Zoquipa, Cuernavaca. El ataque se registró sobre la calle Dalias, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon a quemarropa contra la víctima.

Los agresores huyeron tras la descarga sin que la policía lograra dar con su paradero. En el sitio, peritos recolectaron diversos indicios balísticos mientras el Servicio Médico Forense realizaba el levantamiento del cuerpo. La Fiscalía ya integra ambas carpetas de investigación para esclarecer estos hechos de violencia.

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