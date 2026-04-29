Cuernavaca.- Un sujeto, con una lata de cerveza en la mano, ingresó a un local comercial del municipio de Jiutepec, contiguo a Cuernavaca, para exigir un pago a la microempresaria, presuntamente por extorsión, y ante el rechazo la golpeó en el rostro y le provocó una herida en la boca.

La agresión fue grabada por la mujer y se escucha cuando le reclama actos de hostigamiento y amenazas contra su persona y su esposo.

“Se la ha pasado haciéndome señas, se le atraviesa mi esposo, nos amenaza”, espeta la empresaria.

“Mire, mire. ¿Me va a pagar o no?”, cuestiona el agresor.

“¿Qué le voy a pagar?”, responde la mujer y en ese momento recibe un golpe que le partió el labio superior.

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El agresor camina hacia la salida y de pronto regresa para advertir a la empresaria que es preferible que pague porque de lo contrario la dañaría.

“Págueme porque le voy a la voy a desmadrar, a mí me vale ve… y llame la policía”, dice el golpeador antes de salir del local comercial.

“Vean lo que acaba de hacer este señor. Me golpeó y lo tengo”, dice la mujer en su video que subió a sus redes sociales.

Fiscalía del Estado investiga

El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y ante la divulgación del video, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) buscan al sujeto, cuyo rostro fue captado plenamente.

Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la organización Morelos Rinde Cuentas informó que Cuautla es el municipio con mayor incidencia en el delito de extorsión presencial en México y con una incidencia de 21.4 delitos por cada 100 mil habitantes, es 278% superior a Yautepec, segundo municipio con mayor incidencia, seguido de Uruapan, Michoacán.

En la tabla de medición de los 20 municipios con más incidencia del delito de extorsión también se encuentran los municipios de Temixco y Cuernavaca, ambos de la zona metropolitana de Morelos.

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