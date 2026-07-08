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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado para este miércoles 8 de julio en la Ciudad de México.
Se esperan lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, particularmente entre las 13:00 de la tarde y hasta las 00:00 horas del jueves 9 de julio.
Este día el viento será variable de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 24° Celsius, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
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mahc/LL
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