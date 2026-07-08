Metrópoli | 08-07-26 | 09:52 | Actualizada | 08-07-26 | 09:54 |

La () prevé ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado para este miércoles 8 de julio en la Ciudad de México.

Se esperan lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y posible , particularmente entre las 13:00 de la tarde y hasta las 00:00 horas del jueves 9 de julio.

Este día el viento será variable de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 24° Celsius, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

mahc/LL

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