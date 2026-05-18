Culiacán, Sin a 18 de mayo. - En las ciudades de Guasave y Mazatlán las quejas por las excesivas tarifas de consumido de energía eléctrica motivo que grupos de usuarios se manifestarán en las oficinas de la Comisión de Mazatlán para exigir revisiones y amenazan con impedir que las cuadrillas salgan a realizar cortes domésticos.

Solo hace cuatro días, usuarios de energía eléctrica que se quejan de los altos cobros que les impone la Comisión Federal de Electricidad, con pancartas se presentaron en la sesión del Congreso del Estado para solicitar a los diputados su intervención para que se amplié el subsidio un mes más y se revisen los cobros.

En la ciudad de Guasave, un pequeño grupo que acudió a las oficinas a la CFE a reclamar que, en su nuevo recibo, el cobro del consumo se le triplico, por lo que se ubicaron en las puertas de acceso para evitar la entrada y salida de personal de mantenimiento, ante el temor que las cuadrillas inicien los cortes de energía.

Los manifestantes expusieron que no hay ninguna respuesta a sus reclamos, pese a que llevan consigo todos sus recibos con el historial de sus consumos en los últimos años, para que puedan cotejar que este mes, se les triplicó la tarifa de consumo.

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En la ciudad de Mazatlán, el escenario fue el mismo, usuarios domésticos de energía eléctrica, se presentaron a las oficinas de la CFE para que les den una justificación por los excesivos cobros que les llega a sus casas, cuando los consumos son los mismos del año pasado.

Durante la sesión del jueves pasado en la LXV Legislatura, usuarios exigieron la intervención de los diputados locales para gozar de un subsidio mínimo de siete meses y una revisión a las actuales tarifas que se les cobra.

Con recibos en manos de cobro más reciente por consumos de energía eléctrica, en los que se percibe que se les duplicó los pagos, con relación al mismo periodo del año pasado, demandaron que la paraestatal aclare este excesivo aumento en las tarifas.

Leticia Quintero, quien se identificó como la persona que encabeza a cientos de ciudadanos que se ven afectados en su patrimonio al ver sus recibos de pago por el suministro eléctrico se disparó en forma desproporcionada, pidió a los legisladores locales poner un alto a los abusos que se cometan con las tarifas.

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Comentó que pese a que, desde hace varios años, se goza de un subsidio durante seis meses de verano que entra en vigor en mayo, con el equivalente a la tarifa IF, los cobros recientes aumentaron más del doble, con relación a los recibos del año pasado.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Teresa Guerra Ochoa externó que en forma reciente la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, tuvo una reunión con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, en la que le planteo las quejas que se multiplican.

Comentó que uno de los datos que conocen, es que la Comisión Federal de Electricidad en meses anteriores, sobre todo en el medio rural, no pudieron ingresar a las comunidades para dar lectura a los medidores, por lo que existe un acumulado y al efectuarse el ajuste, se elevaron los cobros.

Pero, indicó que, desde hace varias semanas, ya se envió una solicitud a la dependencia para que se les brinde un informe sobre la situación que prevalece con el aumento a los cobros por consumos eléctricos domésticos.

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