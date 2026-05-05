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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () informó del retiro total de 41 mil 570 cerdos de la en Santa María Chi, Yucatán, operada por Pecuaria Peninsular, como parte del cumplimiento de la clausura definitiva impuesta en septiembre de 2025.

El caso se originó a partir de denuncias presentadas desde 2021 por comunidades mayas y organizaciones civiles, que acusaron impactos ambientales.

La clausura fue determinada tras detectar incumplimientos reiterados en materia ambiental, entre ellos la descarga desin autorización y la falta de caracterización de lodos.

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Foto: ESPECIAL
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Profepa informó que como parte de la resolución, también se impuso una multa superior a 18 millones de pesos.

Durante una visita realizada el 29 de abril de este año, las autoridades constataron que la empresa concluyó el cierre de operaciones conforme al programa establecido.

De acuerdo con el comunicado, se dio seguimiento al retiro gradual de los animales y al desmantelamiento de la granja, con el objetivo de avanzar en la reparación de daños y evitar mayores afectaciones.

En los próximos días, la empresa deberá presentar un estudio final de daño ambiental con las correcciones solicitadas, así como un plan de acciones para la remediación y compensación, el cual será revisado por las autoridades competentes.

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