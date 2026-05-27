La Pensión Bienestar 2026 entra en su fase final de pagos del bimestre mayo-junio y miles de beneficiarios ya esperan el último depósito programado por la Secretaría del Bienestar.

c 27 de mayo se realiza la dispersión para el grupo restante, marcando el cierre oficial de los apoyos económicos correspondientes a este periodo.

Conoce quién recibe su depósito de la Pensión del Bienestar HOY. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Quiénes reciben el pago de la Pensión Bienestar HOY, 27 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, este martes 27 de mayo reciben el depósito las personas cuyo primer apellido inicia con las letras W, X, Y y Z.

🔴 Aviso importante

Si tu apellido inicia con las letras W, X, Y, Z; a partir del 27 de mayo podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre mayo-junio de las #PensionesBienestar y del programa #MadresTrabajadoras.#ConstruyendoBienestar pic.twitter.com/RHSyxmK8lT — Bienestar (@bienestarmx) May 27, 2026

Con este pago concluye la dispersión del tercer bimestre de la Pensión Bienestar. Después de esta fecha ya no habrá nuevos depósitos durante junio, salvo que la autoridad federal anuncie algún cambio extraordinario en el calendario.

El apoyo económico se deposita de manera directa en la Tarjeta del Bienestar, siguiendo un orden alfabético que busca evitar aglomeraciones en bancos y mantener un proceso más ágil para millones de beneficiarios en todo el país.

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¿Cuánto dinero deposita la Pensión Bienestar en 2026?

Los montos de la Pensión Bienestar 2026 varían según el programa social al que pertenezca cada persona beneficiaria.

Actualmente, la Pensión para Adultos Mayores entrega un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales, siendo uno de los programas sociales más buscados y consultados por los mexicanos debido al impacto económico que representa para miles de familias.

Conoce quiénes reciben su depósito correspondiente al bimestre en curso HOY. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad mantiene un depósito de 3 mil 300 pesos por beneficiario.

En el caso del Programa de Madres Trabajadoras, el apoyo económico continúa en mil 650 pesos bimestrales.

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