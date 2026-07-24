Encontrar el jean perfecto puede sentirse como una misión imposible. Hay temporadas en las que dominan los wide leg, otras en las que regresan los skinny y, entre tantos cortes, es fácil pensar que existe uno “correcto” para cada cuerpo.

La realidad es otra: no hay reglas universales. La moda actual apuesta por vestir para sentirte bien, no para cumplir estándares. Aun así, algunos cortes pueden ayudarte a destacar ciertas proporciones o crear distintos efectos visuales, dependiendo de lo que busques.

Si quieres alargar visualmente las piernas

Los wide leg de tiro alto son grandes aliados. Su caída recta desde la cadera genera una línea continua que estiliza la silueta y da la impresión de piernas más largas, especialmente si los combinas con zapatos del mismo tono del pantalón.

TRF LOW RISE WIDE LEG JEANS, TRF WIDE LEG LOW RISE JEANS. Foto: Zara

Si buscas un jean para todos los días

Los straight leg son probablemente la opción más versátil. Su corte recto favorece prácticamente cualquier tipo de cuerpo porque no marca demasiado las piernas ni añade volumen extra. Funcionan igual de bien con tenis, mocasines o tacones.

D92 Jeans rectos de pierna ancha, Pantalones vaqueros de pierna recta D98. Foto: Stradivarius

Si quieres definir la cintura

Los mom jeans siguen siendo una excelente opción. Su tiro alto enmarca la cintura y aporta una silueta equilibrada gracias a su ajuste relajado en las piernas.

Jean negro lavado. Foto: Bimba y Lola

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Si te gustan las siluetas modernas

Los barrel jeans son una de las grandes tendencias del momento. Su volumen en la parte media de la pierna crea una forma curva muy característica que aporta un aire contemporáneo al look. Funcionan especialmente bien con prendas superiores más ajustadas para equilibrar las proporciones.

Jeans barrel. Foto: GAP

Si prefieres un look más entallado

Aunque durante un tiempo parecían haber desaparecido, los skinny jeans están viviendo un regreso discreto. Quedan especialmente bien con botas altas, blazers oversized o camisas largas, creando un contraste interesante entre prendas ajustadas y piezas de mayor volumen.

Jeans skinny. Foto: Pull & Bear

Entonces… ¿qué jean te queda mejor?

La respuesta más honesta es: el que te haga sentir cómoda y segura. Más allá de la forma del cuerpo, también influye tu estatura, tu estilo personal y el tipo de outfits que usas todos los días.

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Si buscas una silueta más relajada, probablemente prefieras unos wide leg; si necesitas un básico para cualquier ocasión, los straight leg serán una apuesta segura.

Hoy la moda ya no se trata de esconder el cuerpo, sino de encontrar prendas que trabajen contigo y no en tu contra. El mejor jean no es el que dicta una tendencia, sino el que hace que quieras volver a usarlo una y otra vez.

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