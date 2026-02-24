En el marco de la celebración del nonagésimo aniversario de la fundación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez fue electo como nuevo líder nacional de esa central obrera.

Durante el 17º Congreso Nacional de la CTM, Medina Ramírez se presentó como candidato de la planilla de unidad, por lo que recibió el respaldo de la mayoría de las organizaciones y sindicatos que integran la central, para convertirse en secretario general cetemista para el periodo 2026-2032.

Ante la presencia del secretario del Trabajo, Marath Bolaños, pero con la ausencia del dirigente saliente Carlos Aceves del Olmo, por razones de salud, se anunció que Tereso Medina recibió 95 votos a favor y cuatro en contra.

Se informó que la jornada electoral se desarrolló sin incidentes, por lo que Medina Ramírez rindió protesta como el octavo secretario general cetemista.

Al acto formal de elección de la nueva dirigencia de la CTM asistieron, entre otros, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, y el diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, además de líderes de diversos sindicatos como los de Pemex, Telefonistas, Ferrocarrileros y el Sistema de Transporte Colectivo.

