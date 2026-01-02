Ya casi es fin de semana y es un buen momento para echarle un ojo a las experiencias que sucederán en la CDMX durante estos días.

En Destinos te contamos sobre 5 de ellas.

Tour de cantinas en el Centro Histórico

Las cantinas son un patrimonio histórico y cultural de la CDMX, especialmente del Centro Histórico, donde existen varias con más de un siglo de historia. Con el tiempo, se han convertido en lugares para disfrutar buenas bebidas, música y ambiente.

Este fin de semana, lánzate a conocer 3 de las más icónicas en el Turibus Cantinas Centro, un recorrido en autobús panorámico por algunos de los puntos más destacados de la ciudad y con parada en 3 de estos lugares: La Mascota, Salón España y La Nueva Don León.

Foto: Turibus

En cada una tendrás la oportunidad de tomar un trago, comer alguna botana y disfrutar del ambiente.

Disponible el sábado 3 de enero, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m (se aborda en Reforma 222).

El tour tiene un costo de $449 pesos para mayores de 18 años.

Más información en la página oficial de Turibus.

Experiencia navideña en Parque Lincoln

¡Atención! La Estrella del Polo Norte ha sido robada y sólo este fin de semana puedes ayudar a devolverla para que la magia de la temporada no se apague.

En el Parque Lincoln de Polanco, sé parte de la experiencia estilo street escape ‘Salvando la Navidad’, en la que tendrás que resolver una serie de acertijos, encontrar pistas y superar minijuegos para restaurar el orden de la Navidad.

Todo se hace mediante el teléfono, a través de la app de Secret Mission Society.

Disponible el sábado 3 y domingo 4 de diciembre en horario de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

El costo va desde los $340 pesos por un grupo de 2 personas.

Más información en la página oficial de Fever.

Experiencia inmersiva de helados en Santa Fe

Los creadores de la heladería inmersiva IMMMU en la colonia Roma crearon otra experiencia al poniente de la CDMX. En el centro comercial The Point de Santa Fe se instaló IMMMU - La Ciudad de los Monstruos.

Todo inicia al entrar a uno de los congeladores de la heladería, la puerta de entrada a 17 salas inmersivas inspiradas en criaturas mágicas y decoradas con spots interactivos súper instagrameables.

Al terminar, hay una zona donde puedes probar hasta 24 sabores de helados, malteadas y bebidas especiales.

Disponible el fin de semana de 12:00 p.m. a 8:40 p.m.

El costo de acceso es de $680 pesos por persona e incluye un helado sencillo.

Más información en Instagram: @_immmu_

Recorrido en tranvía por la Roma-Condesa

Las colonias Roma y Condesa son de las más pintorescas de la CDMX. Y una de las mejores formas para conocerlas es en un recorrido en tranvía, con salidas este fin de semana.

A bordo de un autobús estilo retro, se recorren puntos emblemáticos como las plazas de Cibeles y Río de Janeiro y se conocen de cerca bonitos edificios de la época del Porfiriato como la Parroquia de la Sagrada Familia, la Casa Universitaria del Libro, Casa Lamm, la Parroquia de la Coronación, entre otros.

Foto: Civitatis

El tour inicia en el Parque México y termina en el Parque España, un par de espacios verdes con actividades y varios restaurantes alrededor.

Disponible el sábado 3 en 2 horarios: 3:00 p.m. y 7:00 p.m.

Tiene un costo de $150 pesos por adulto y $100 para niños de 2 a 10 años.

Compra tus boletos en la página de Civitatis.

Musical Malinche en Frontón México

La historia, la música, el baile y el teatro se ‘juntaron’ en el Frontón México (a un costado del Monumento a la Revolución) para crear Malinche El Musical, una experiencia que puedes vivir este fin de semana.

Como su nombre lo dice, se inspira en Malinche, una mujer clave en la ‘unión’ de los mundos indígenas y europeos y en el inicio del mestizaje.

Fotos: Malinche El Musical

A través de danza contemporánea, música en vivo (flamengo, rock, pop, etc.) y escenarios espectaculares, se narra el nacimiento de nuestro país y cultura.

El fin de semana hay 2 funciones por día: sábado 3 a las 4:30 p.m. y 8:30 p.m y domingo 4 a la 1:00 p.m. y 5:00 p.m.

Boletos desde $450 pesos por persona.

Más información en el sitio web: malinchethemusical.com/cdmx/

