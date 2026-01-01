¡A empezar el 2026 viajando! Aprovecha el primer fin de semana del año y lánzate a estos 5 lugares no muy lejos de la CDMX.

Villa iluminada en Tequisquiapan

Para quienes amen la Navidad y busquen un espacio temático muy bonito, el pueblo mágico de Tequisquiapan (a unas 2 horas y 40 minutos en auto de la CDMX) será su próximo destino de fin de semana.

Foto: Sectur México

Las plazas Miguel Hidalgo y Santa Cecilia en el centro de la localidad tienen la Villa Navideña iluminada, un evento con un enorme árbol artesanal, espectáculos nocturnos de nieve artificial, un carrusel, cabañitas con artesanías regionales y diversas actividades para la familia.

Este sábado 3 y domingo 4 de enero habrá presentaciones de jazz, grupos versátiles, quintetos, talleres navideños infantiles, buzón para darle cartitas a los Reyes Magos y mucho más.

La entrada es gratuita.

Consulta la programación en Facebook: ‘Municipio de Tequisquiapan’.

Reyes Magos y experiencias en Parque Sendela, Puebla

¿No sabes dónde darle tu carta a los Reyes Magos? Aprovecha el fin de semana y visita el Parque Sendela, ubicado en la zona comercial y residencial Angelópolis, en la ciudad de Puebla (a unas 2 horas de la CDMX).

Ahí podrás conocer a estos personajes y tomarte la foto con ellos, además de disfrutar de la decoración temática, antojitos especiales, probar roscas de reyes y vivir las demás actividades del lugar.

Por ejemplo: subir a la rueda de la fortuna de 80 metros de altura o al carrusel veneciano, andar en bici y scooter, jugar videojuegos en la Game Zone o comer algo en sus diversos kioscos.

La entrada es gratuita, aunque cada atracción tiene su costo de acceso (desde $60 pesos por persona).

Los negocios y atractivos abren entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. En general, las actividades del parque finalizan a las 10:00 p.m.

Más información en el sitio web: sendela.mx

Actividades de aventura en Bosque de las Truchas, Hidalgo

Para una escapada de aventura en la naturaleza, te proponemos el Bosque de las Truchas, uno de los parques ecoturísticos del pueblo mágico de Huasca de Ocampo, en Hidalgo (a unas 2 horas de la CDMX).

Entre tupidos bosques y una laguna color azul turquesa, el complejo ofrece paseos en bote de remos y pedales, 4 líneas de tirolesa, una bicicleta aérea, puentes colgantes, área de gotcha, paseos en cuatrimoto, visitas a una mina antigua, pesca e incluso un kiosco con antojitos, truchas y artesanías.

Foto: Bosque de las Truchas

Abrirá el fin de semana de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

El costo de entrada es de $60 pesos por persona y cada actividad se cobra por separado.

Para más información, visita el Facebook: ‘Parque el Bosque de las Truchas Oficial’.

Aguas termales en Chignahuapan, Puebla

Estamos en pleno invierno, así que para escapar del frío, qué mejor que un fin de semana en las aguas termales del pueblo mágico de Chignahuapan, en la Sierra Norte de Puebla (a 3 horas de la CDMX).

Al filo de un pequeño cañón, el balneario tiene varias albercas y chapoteaderos (techadas o al aire libre) con aguas a temperaturas que van de los 37°C a los 40°C.

Foto: Hotel y Balneario Aguas Termales de Chignahuapan

También hay salas de vapor, jacuzzis, piscina con bar, restaurante, un spa y un hotel con 64 habitaciones (algunas con agua termal).

El costo de entrada general en fin de semana es de $150 pesos por adulto, $125 para niños de 90 a 130 centímetros de estatura y $120 para adultos mayores.

Más información al Whatsapp: (797) 110 5121.

Actividades de aventura en Parque Abekany en el Edomex

En las afueras del pueblo mágico de Tepotzotlán (a 1 hora y media de la CDMX), no muy lejos del pueblo mágico de Villa del Carbón, se encuentra Abekany Camp, un parque turístico ideal para visitar el fin de semana.

Entre las experiencias que ofrece hay 2 lanzamientos en tirolesa, 5 puentes colgantes con retos aéreos, campo de gotcha, canchita de mini golf, pista de karts, granjita interactiva, restaurante e incluso vuelos en globo.

Foto: Abekany Camp

El sábado 3 abrirá de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y el domingo 4 de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Hay paquetes de actividades desde los $260 hasta los $440 pesos por persona.

Más información al Whatsapp: (56) 1472 4047.

