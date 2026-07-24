La conciencia de Memo Villegas está tranquila en relación con Hugo Sánchez. Al actor de “Backdoor” y “El teniente Harina” le tocó interpretar al Pentapichichi en el filme “México 86”, de Netflix, y sabe que al exfutbolista no le gustó por lo que ahí se contaba, pero dice que jamás recibió una llamada personal.

A Sánchez se le puso en la cinta como una persona que quizá fingió calambres en el partido definitivo contra Alemania. Memo dice que así venía en el guion y sólo eso, que en todo caso sería la producción la que decidió la historia.

En lo personal, asegura, admira a Sánchez y sabe que fue un gran jugador.

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El “fumadero”, el rincón más oculto de “La Casa de los Famosos México”

Se sabe que algunos habitantes del reality son fumadores activos y para ellos existe un espacio especial: la famosa habitación para fumar. Oculta detrás de una pared con un cartel de una marca de jugos, este pequeño cubículo es el único lugar donde los participantes pueden consumir tabaco.

Ahí, a través de una rendija, la producción les entrega una cajetilla de cigarros.

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Este espacio ha estado presente en todas las ediciones del reality. Para acceder a él, los habitantes deben solicitar permiso a La Jefa, y ésta los autoriza mediante un código.

Además, desde antes de entrar a la casa, los participantes deben informar si son fumadores para que esta condición quede establecida en su contrato.

La cuarta nominación sorprendió a lao habitantes y al público. Foto: Instagram.





Lafourcade regresa, tras experiencia “potente y mágica”

Natalia Lafourcade se encuentra diseñando lo que será el fin de su gira Cancionera, como parte de la cual dará conciertos en el Teatro Metropólitan, recinto al que, dice la cantautora, le tiene mucho cariño.

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Lafourcade agradece a cada uno de los espacios que la recibieron con esta gira musical, en los que pudo cantar embarazada. “Dar todos esos conciertos mientras crecía vida en mi propio cuerpo ha sido la experiencia más potente y mágica de mi vida”.

La cantante anuncia que visitará Guatemala, El Salvador, Honduras y Puerto Rico, antes de cantar en la Ciudad de México.

La cantante volverá al escenario. Foto: Silvana Trevale / Instagram

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