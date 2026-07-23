Durante la misa para bendecir las grabaciones de “Infinito Amor”, la nueva telenovela de Televisa en la que participa Livia Brito, el equipo de seguridad invitó a salir del lugar al reportero de “Ventaneando”, quien se encontraba ahí precisamente para abordar a la actriz respecto al proceso legal que sigue desde hace seis años con Ernesto Zepeda, fotógrafo que le tomó imágenes en la playa.

Representantes de la televisora señalaron al reportero que no podía estar ahí, porque no había sido convocado, aunque el evento se realizaba en un parque público, argumento que el periodista de Azteca utilizó.

La intervención de un guardia y otra persona de prensa no lograron alejar al periodista, quien se aferró a que se trataba de un espacio abierto, así que la misa, más que atraer las buenas intenciones, provocó tensiones entre los asistentes.

Filtran a participantes de “La Granja VIP”

Tras el anuncio de la nueva temporada de “La granja VIP”, el reality de TV Azteca, en redes sociales comenzó a circular una supuesta lista de participantes que incluye nombres como Memo Aponte y Domelipa. Entre los famosos que también aparecen están Pablo Potrillo, Armando Araiza, Brenda Zambrano, Daniela Castro, Viña Calderón, Suavecito, Gloria Aura y Jonathan Islas, aunque hasta el momento la televisora no ha confirmado el elenco.

Se dice que el reality llegará en septiembre y competirá directamente por la atención del público con “La casa de los famosos México”, que se transmitirá por Las Estrellas y ViX.

En cuanto a la conducción, el regreso de Adal Ramones aún no ha sido confirmado. Sin embargo, también se especula que podría integrarse al proyecto en otro rol, luego de las críticas, los errores y la recepción dividida que tuvo por parte del público durante su participación como conductor en la edición anterior.

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TV Aztecará "La Granja VIP" próximamente a través de la señal de Azteca UNO. Foto: La Granja VIP México (Facebook)





Mariana Garza celebra la mayoría de edad de María Perroni

Mariana Garza está como mamá gallina porque su hija menor, María Perroni, quien recién cumplió 18 años, está atravesando por la etapa de la diferenciación del adolescente, lo que significa que empieza el proceso de separarse de mamá, hecho que la actriz aplaude, pues ve que su trabajo está rindiendo frutos al ver a la joven independiente y decidiendo sobre ella y su carrera.

"No sé si va a llegar un día en el que me diga: 'No me hables', dice la también cantante, quien se describe como relajada, pero al mismo tiempo preocupona.

Mariana dice estar contenta por ver que su hija llegó a la mayoría de edad y añade que sólo le falta una cosa por cumplir a nivel profesional: encontrar el proyecto que le permita trabajar con sus dos hijas, Diana Shamadhi, quien actualmente tiene 30 años, y con la recién llegada a la edad adulta, María Perroni.

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