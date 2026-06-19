Tendencias | 19-06-26 | 14:33 | Actualizada | 19-06-26 | 14:33 |

El periodo establecido para realizar el en México está a punto de llegar a su fecha límite y muchas personas continúan preguntándose cómo corroborar que su línea quedó registrada o simplemente consultar si ya fue realizado el proceso.

Este trámite fue impuesto por el gobierno federal a inicios del 2026 y busca vincular cada número telefónico móvil a la identidad de una persona o empresa con el objetivo de identificar y suspender todas las líneas anónimas que son usadas para realizar delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual por vía telefónica.

La medida ha generado polémica y ha sido severamente rechazada por la población, de la cual una grande porción todavía se rehúsa a realizar el trámite. Recientemente la presidenta de la República declaró que el próximo jueves 25 de junio se informará si el plazo para el registro se extiende o se queda como fecha límite el 30 de junio.

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El registro obligatorio de líneas celulares es monitoreado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
El registro obligatorio de líneas celulares es monitoreado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Cómo saber si tu línea celular ya quedó registrada?

De acuerdo con la información difundida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) si realizas tu trámite en línea, tu compañía telefónica te enviará un folio de confirmación cuando hayas terminado el procedimiento.

Ahora bien, en caso de que quieras consultar si tu línea de pospago ya fue registrada por tu compañía telefónica, debes ingresar al portal web de la empresa y buscar la opción de "Consulta".

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También puedes dirigirte directo al habilitado por la CTR, donde encontrarás un listado de todas las prestadoras de servicios telefónicos que operan en México y podrás acceder directo al sitio de tu compañía.

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Conoce cómo consultar las líneas telefónicas vinculadas a tu identidad en los portales de Telcel, AT&T y Movistar. Foto: Freepik
Conoce cómo consultar las líneas telefónicas vinculadas a tu identidad en los portales de Telcel, AT&T y Movistar. Foto: Freepik

Una vez dentro de la plataforma de tu empresa de telefonía solo sigue los pasos para consultar si tu línea ya está registrada y/o cuántas líneas hay a tu nombre.

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